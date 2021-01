Alba Parietti su instagram incanta i follower con un meraviglioso scatto del passato: bellezza senza tempo!

L’amatissima e apprezzatissima Alba Parietti è sicuramente una delle donne più belle e affascinanti di sempre. La sua bellezza ha conquistato negli anni decisamente tutti, e ancora oggi, continua imperterrita a splendere. Attrice, conduttrice, e showgirl, ha alle spalle una carriera che possiamo definire, infinita. Tantissimi sono stati i ruoli da lei interpretati, come in Miracoloni, Sapore di Mare, Delitti e profumi, Paparazzi, e tanti altri ancora. Ed in televisione, la sua presenza indimenticabile ha toccato numerosi studi. Alba possiede un’avvenenza straordinaria, ma anche un profondo talento, che l’ha condotta al successo e alla notorietà attuale. Seguitissima anche sui social, proprio sul suo profilo instagram ama condividere con i suoi follower immagini della sua vita professionale e privata. E qui, andando indietro, è spuntata una foto che racconta della sua giovinezza.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Alba Parietti, spunta uno scatto del passato: sguardo avvolgente e bellezza incantevole

In attesa della puntata di Domenica In, in cui sarà ospite per una lunga intervista ai microfoni di Mara Venier, Alba Parietti ha trascorso le ultime ore in albergo, allietando i suoi fan con varie storie in cui ha mostrato la sua camera d’albergo, davvero bellissima! La conduttrice è seguitissima, il suo profilo conta ben oltre i 400 mila follower. Sui social, Alba ama ed è avvezza a condividere scatti che la rappresentano, non solo professionalmente, ma anche privatamente. Proprio sul suo profilo instagram, andando indietro, è emersa una foto meravigliosa, in cui appare in giovane età: “Avevo 28 anni e dopo 14 di gavetta, fatta di grandi e piccoli risultati, porte in faccia, e poi il miracolo…vengo ammessa a condurre un programma con una redazione di tutto rispetto. Io e il mio sgabello, il sogno irrealizzabile diventa realtà”, ha riportato la showgirl in basso al suo post.

Com’è possibile vedere, lo scatto risale a tanti anni fa: Alba appare incantevole, con il suo sguardo avvolgente e quel sorriso, che ancora oggi, incanta i telespettatori. Un post in cui la donna ha raccontato la sua carriera, fatta di impegno, sacrifici, tanta gavetta, fino alla realizzazione di un sogno, sperato e agognato. Un’immagine che ha conquistato decisamente i suoi follower: Alba Parietti era bellissima allora, ma oggi, con il trascorrere del tempo, è divenuta meravigliosa!