Bellissima e amatissima dal pubblico, la talentuosa Anna Falchi ha rivelato un episodio davvero straordinario: “Hai dimenticato l’ombrello”, la telefonata incredibile.

La splendida attrice, che ha esordito nel panorama artistico come modella e con la partecipazione a Miss Italia, che la vide arrivare seconda. Il suo talento e la sua straordinaria bellezza le spianano la strada nel mondo dello spettacolo e la carriera di Anna Falchi procede anno dopo anno con una serie di successi. Dalla partecipazione a Sanremo, al fianco del grande Pippo Baudo, alle produzioni cinematografiche e ad un numero sorprendete di programmi televisivi. Anna Falchi è amatissima dal pubblico e il suo profilo Instagram è seguito da oltre quattrocentocinquantamila follower. Nel corso di un’intervista a Vieni da me, ospite della padrona di casa Caterina Balivo, Anna Falchi ha raccontato un episodio straordinario della sua vita: “Hai dimenticato l’ombrello”, una telefonata davvero eccezionale.

Anna Falchi, la telefonata incredibile: c’entra un ombrello

Dimostrando tutta la sua simpatia e ironica, Anna Falchi si è raccontata a Vieni da me qualche tempo fa. Quando dalla cassettiera la conduttrice ha tirato fuori un ombrello, un ricordo iconico e straordinario è tornato alla sua mente. “L’ombrello a me ha portato molta fortuna” ha rivelato. Anna Falchi ha raccontato che, giovanissima, si recò a Cinecittà per un provini con il Maestro Fellini. “Lui mi trattenne, incuriosito dalle mie origini finlandesi e romagnole”. L’attrice rivela che dopo il provino tornò a casa e qualche giorno dopo squillò il telefono. Dall’altro lato c’era Fellini. “Sono Federico Fellini, ti volevo dire una cosa” le disse. Anna, ovviamente, era trepidante ed emozionata. “Hai dimenticato l’ombrello” spiegò il celebre regista. L’attrice rivela di essere rimasta basita, fino a che Fellini non continuò. “Ti volevo dire un’altra cosa. Vieni subito a Roma, devi fare lo spot!” affermò. Anna Falchi ricorda quella straordinaria telefonata con emozione e divertimento.

Un ombrello che le ha portato davvero fortuna, non pensate anche voi?