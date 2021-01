Anticipazioni Domenica In, domenica 3 gennaio: tanti super ospiti, ci sarà l’astrologo più famoso D’Italia.

Una puntata ricca di colpi di scena, oggi 3 gennaio 2021, Domenica In, con la conduzione della bellissima Mara Venier ci terrà compagnia ancora una volta. Una trasmissione che si appresta ad essere una delle più seguite della domenica pomeriggio, il tutto è ovviamente dovuto agli ospiti presenti, che attraverso confessioni inaspettate, riescono a mantenere alta l’attenzione del pubblico, ma anche grazie alla conduttrice, con la sua personalità schietta e prorompente conquista i telespettatori. Nella diretta di oggi, ci saranno super ospiti, tra attori, cantanti, e anche una sorpresa per tutti, infatti, ci sarà proprio lui, l’astrologo più famoso d’Italia.

Anticipazioni Domenica In, 3 gennaio: ci sarà anche lui, il più atteso e famoso astrologo

Tra poche ore andrà in onda una nuova scoppiettante puntata di Domenica In, una trasmissione seguitissima condotta dalla passionale Mara Venier. Le dirette domenicali sono sempre animate da tantissimi ospiti, super speciali, che ogni volta conquistano l’attenzione del pubblico. Tra rivelazioni e risate a non finire, lo studio della presentatrice diventa davvero esuberante. Nella puntata di oggi, 3 gennaio, ci saranno tantissimi ospiti, come la meravigliosa attrice Cristiana Capotondi, che presenterà il film Chiara Lubich-L’amore vince su tutto; e ancora, per la musica, presente Roby Facchinetti, che canterà il nuovo singolo ‘Invisibili’, scritto con Stefano D’Orazio. L’atmosfera sarà animata da Ferzan Ozpetek, il grandissimo regista e scrittore. A presentare il suo libro ‘La cacciatrice di narcisi’, lei, Alba Parietti, protagonista di una lunga intervista con la conduttrice. Ma attenzione, grande sorpresa in arrivo, ci sarà anche lui, l’astrologo più famoso d’Italia, Paolo Fox, che a quanto pare, racconterà cosa ci riservano le stelle per il nuovo anno, siete pronti a scoprirlo?

La diretta di oggi sarà arricchita da tantissimi collegamenti con altri importanti ospiti, quali Giovanna Botteri, Don Antonio Mazzi, Eleonora Daniele, Fausto Leali, e Sandra Milo. Ovviamente, largo spazio anche all’informazione, con l’intervento del Vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, che aggiornerà gli italiani sulla campagna di vaccinazione e l’arrivo dei nuovi vaccini anti-Covid. A quanto pare, la nuova puntata di Domenica In in onda oggi, domenica 3 dicembre, sarà ricca di colpi di scena e di sorprese per i telespettatori: una diretta da non perdere!