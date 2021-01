La famosissima attrice è incinta del suo primo figlio, splendido annuncio a sorpresa: di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme.

Questo che si è concluso da soli tre giorni sarà un anno difficile dimenticare, bisogna ammetterlo. Non soltanto perché tutti noi abbiamo vissuto e stiamo continuando a viverla una situazione davvero drammatica, ma anche perché, come raccontato anche in un nostro recente articolo, diversi Vip hanno vissuto dei momenti davvero imperdibili. A partire, quindi, dal matrimonio di Elettra Lamborghini fino alla laurea di Francesca Ferragni, il 2020 difficilmente verrà dimenticato per questi personaggi pubblici. Anche, però, per questa giovanissima e bellissima attrice sarà un anno da incorniciare. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: è incinta del suo primo figlio! A raccontare ogni cosa è stata proprio la diretta interessata il 1 Gennaio scorso. È proprio per augurare ai suoi cari sostenitori ed ammiratori l’inizio di un nuovo anno che l’attrice ha svelato di essere incinta. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Chi è nel 2021 diventerà una splendida mamma? Siete curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

Il suo debutto come attrice avviene nel 2002 quando, davvero giovanissima, prende parte al film ‘Ultimo stadio’. Da quel momento, la sua carriera prende letteralmente il volo. Fattasi apprezzare per la sua immensa bellezza, ma anche smisurata bravura, la giovane attrice cavalca l’onda del successo. Tanto da decantare, ancora adesso, un seguito incredibile. Soprattutto sui suoi canali social ufficiali. Dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere e comunicare con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto anche il 1 Gennaio scorso. Quando, per augurare al suo pubblico social un nuovo anno, l’attrice non ha potuto fare a meno di nascondere il suo bel pancino. È incinta del suo primo figlio! Uno splendido annuncio a sorpresa, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha scatenato l’immediata reazione dei suoi sostenitori. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? Di lei: Victoria Larchenko!

Ebbene si. Victoria Larchenko, la bellissima protagonista di numerose serie televisive di successo, è incinta. Una notizia davvero splendida, quindi! Tantissimi auguri alla coppia!