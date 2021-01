La bellissima Cecilia Capriotti oggi è felicemente in coppia con l’imprenditore Gianluca Mobilia, ma chi è il suo ex fidanzato? Scopriamolo!

Entrata da qualche settimana al GF Vip, Cecilia Capriotti sta mostrando tutto il suo carisma e la sua verve: bellissima e simpaticamente ‘svampita’, ha già conquistato anche quella parte di pubblico che ancora non la conosceva bene. Dai tempi della sua partecipazione a Miss Italia nel 2000, la bella marchigiana ha lavorato parecchio in tv: nel 2004 come valletta in “Dribbling“ su Rai 2, nel 2005 come inviata de “La vita in diretta” su Rai 1, arrivando anche a recitare con Vincenzo Salemme nel film “No Problem“. Indimenticabili i suoi scatti per le riviste Max e For Men che hanno fatto sognare migliaia di fan, la sua partecipazione come concorrente nel 2010 di Ballando con le stelle insieme al maestro Samuel Peron, la sua apparizione nel film di Woody Allen “To Rome with love“ e tanti altri momenti che hanno scandito la sua carriera. Ora la ritroviamo al GF Vip e sappiamo che la Capriotti è felicemente impegnata con l’imprenditore siciliano Gianluca Mobilia dal 2014 e che i due hanno una bambina. Non tutti sanno però che nel passato di Cecilia troviamo un ex fidanzato che è stato il marito di Sabrina Ferilli. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta.

Cecilia Capriotti, l’ex fidanzato dell’attrice è proprio lui

In molti vi sarete chiesti chi ci fosse nel cuore della nuova concorrente del GF Vip prima del suo incontro con Mobilia. Possiamo dirvi che tra le varie relazioni con personaggi noti avute in passato dalla Capriotti, ce n’è stata quella particolarmente importante. Il retroscena più interessante è che si tratta dell’ex marito di un’altra diva dello spettacolo e cioè Sabrina Ferilli. Stiamo parlando di Andrea Perone, imprenditore, che insieme alla gieffina aveva fatto anche progetti a lungo termine.

La loro relazione è finita da tanti anni, conoscevate questo retroscena della vita sentimentale della bella Cecilia?