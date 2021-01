La bimba adorabile e meravigliosa che ammiriamo in questo scatto oggi è una celebre attrice, amatissima dal pubblico: riuscite a capire di chi si tratta?

La somiglianza è davvero straordinaria e, se la osservate bene, siamo certi che capirete chi è. La tenera e bellissima bimba in questo scatto è oggi un’attrice amatissima dal pubblico e dotata di un immenso talento. Ecco qualche piccolo indizio per aiutarvi. Ha studiato a lungo e con impegno per dedicarsi alla sua passione di interprete. Classe 1969, è nata a Pioltello e nel corso della sua carriera vanta cinema e televisione, ma anche tanto teatro. Amatissima dal pubblico che ha conquistato con la sua incredibile simpatia e il suo carattere sempre vivace e allegro. Ha un profilo Instagram seguito da oltre novantamila follower dove condivide spesso video divertenti, attimi di vita e notizie particolarmente importanti di cronaca. Dotata di una bellezza elegante e raffinata, in questo scatto era una bimba dolcissima con un’espressione davvero adorabile. Allora, l’avete riconosciuta?

Chi è questa adorabile bimba dall’espressione dolcissima, oggi celebre attrice?

Qualche altra parola e siamo certi che non avrete più alcun dubbio. Se vi dicessimo che, molti, la conoscono come “Patti”? Ebbene sì, questa bambina bellissima è la talentuosa e straordinaria Debora Villa! La celebre attrice italiana che ha conquistato il pubblico interpretando la dolce ‘Patti’ in Camera Caffè. La carriera di Debora Villa è davvero eccezionale e vanta film per il cinema, programmi televisivi e spettacoli teatrali. L’attrice ha anche pubblicato un libro, pubblicato dalla casa editrice Mondadori. Ha preso parte, alcuni anni fa, all’acclamato Pechino Express in coppia con Alessandro Sampaoli, che in Camera Caffè ricopriva il ruolo di Silvano, suo fidanzato. Debora Villa è una donna dotata di un talento davvero straordinario, capace di cimentarsi in ruoli di intensità, complessità e generi diversi. Simpatica ed ironica, la dolce attrice è un volto amatissimo e apprezzato sia dai fan che dalla critica. E voi, l’avevate riconosciuta in questo tenerissimo scatto del passato?

Uno scatto davvero di una tenerezza irresistibile quello di Debora Villa!