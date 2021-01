In una sua recente intervista, Chiara Nasti ha raccontato l’episodio che l’ha letteralmente spaventata a Dubai: cos’è successo.

Chiara Nasti è, senza alcun dubbio, una delle vere e proprie regine di Instagram. Con i suoi incantevoli scatti fotografici e la sua bellezza davvero smisurata, l’influencer napoletana decanta di un successo davvero clamoroso. Sul suo canale social ufficiale, infatti, è seguitissima. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. Lo sta facendo anche in quest’ultimo periodo, sapete? Ebbene si. Chiara Nasti, attualmente, non è in Italia, bensì a Dubai. E, com’è suo solito fare, non rinuncia affatto a mostrare la sua incredibile vacanza al suo pubblico social. Vacanza che, sia chiaro, non è dettata dal divertimento o da un momento di relax, bensì dal lavoro. Come da cinque anni a questa parte, anche quest’anno, la sorella maggiore dell’ex tronista Angela è partita per Dubai per la sua attività. Tuttavia, nonostante questa motivazione più che valida, l’influencer è stata ugualmente bombardata di critiche. Alle quali non soltanto la diretta interessata ha voluto rispondere attraverso una serie di Instagram Stories, dicendo che è a posto con la coscienza ed ha adottato tutte le precauzioni del caso, ma ha risposto anche tramite un’intervista a Giornalettismo. Ecco le sue parole.

Chiara Nasti spaventata a Dubai: attimi di paura, cos’è successo

Le ultime Instagram Stories di Chiara Nasti e, soprattutto, la sua attuale permanenza a Dubai, anziché in Italia, hanno scatenato non poche critiche nei confronti dell’influencer napoletana. Alle quali, come dicevamo precedentemente, non soltanto ha voluto rispondere personalmente qualche ora fa, ma ha preferito rispondere ‘pubblicamente’ attraverso un’intervista a ‘Giornalettismo’. È proprio in quest’occasione che la giovane Chiara, oltre che ribadire il motivo della sua partenza per gli Emirati Arabi, ha raccontato di un episodio che l’ha fortemente spaventata. E che, ovviamente, le ha fatto prendere un’immediata decisione. Facciamo riferimento ad alcuni attimi di paura che l’influencer napoletana ha vissuto all’interno di un noto locale di Dubai. Ecco le sue parole. ‘Quando ho visto quel caos, sono rimasta seduta e poi sono tornata in stanza in hotel’, ha detto Chiara Nasti in merito ad alcune immagini che mostrano alcuni locali non pienamente conformi alle regole anti-Covid. Tuttavia, ciò che la Nasti preme a sottolineare è che lei, comunque, sta molto attenta. E, com’è giusto che sia, sta utilizzando tutte le precauzioni apposite. A partire, quindi, dall’utilizzo delle mascherine. Fino alla massima attenzione ed, ovviamente, il distanziamento sociale. Ovviamente, nonostante questi accorgimenti, Chiara Nasti non nega che, appena tornerà Napoli, non soltanto si sottoporrà al tampone, ma si farà anche la quarantena. ‘Non posso rischiare né per me e né per la mia famiglia’, ha detto la giovane.

‘Sia chiaro: ho la testa sulle spalle’, ha concluso Chiara Nasti a Giornalettismo.