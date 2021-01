Come si sono conosciuti Claudia Ruggeri e suo marito Marco Bruganelli: è accaduto dietro le quinte di un famoso programma.

Che sia nel ruolo di ‘poliziotta’ o di ‘professoressa’, Claudia Ruggeri è sempre stata una presenza molto amata all’interno del quiz condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis. Solare e simpaticissima, la modella trentasettenne ha conquistato davvero tutti come protagonista del ‘minimondo’, quella sorta di mondo parallelo inventato dagli autori dl programma, fatto di personaggi strambi ed originali che pongono alcune delle domande ai concorrenti. La bellissima Claudia Ruggeri, che da anni incanta il pubblico di Canale 5 con le sue curve mozzafiato e il suo sorriso luminoso, è sposata con Marco Bruganelli, cognato di Paolo Bonolis. L’uomo infatti è il fratello minore di Sonia, la moglie del celebre conduttore. Sapete come si sono conosciuti la splendida romana e l’imprenditore? Lo ha raccontato proprio Claudia a Tv Sorrisi e Canzoni

Claudia Ruggeri: “Come ho incontrato mio marito”

Gli esordi di Claudia nel mondo dello spettacolo risalgono a quando lei era davvero giovanissima. Dopo aver iniziato come modella, partecipa a Chiambretti C’è ed ottiene una piccola parte nel film di Carlo Verdone ‘L’amore è bello finché dura’. Nel 2004 viene contattata per partecipare a Domenica In, condotto all’epoca da Paolo Bonolis. In quel periodo la bella romana era fidanzata con un ragazzo molto geloso che l’aveva lasciata proprio perché non sopportava il fatto che lei appartenesse al mondo dello spettacolo. Fu proprio quando Claudia stava piangendo dietro le quinte della trasmissione domenicale che incontrò Marco. “Chi fa piangere una ragazza così bella?”, le disse e il ghiaccio tra i due fu subito rotto. Sempre a Tv Sorrisi e Canzoni, la Ruggeri ha poi rivelato di avere un ottimo rapporto con Sonia e Paolo e di trascorrere molti momenti insieme a loro.

Che dire, davvero due belle coppie a cui facciamo i nostri migliori auguri.