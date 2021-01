Arriva un importante annuncio sul Coronavirus: ecco quando toglieremo le mascherine, le parole del virologo

Il Coronavirus ha totalmente segnato l’anno da poco terminato. Il virus, partendo dalla Cina, si è diffuso velocemente in tutto il mondo, passando per l’Europa, l’America, arrivando sino in Africa. Il 2020, però, si è chiuso con un segnale di speranza per l’intera umanità. Molti stati, infatti, hanno iniziato il processo di vaccinazione. Il siero, messo a punto da diverse aziende farmaceutiche, rappresenta la via di fuga dalla pandemia. Il vaccino è arrivato anche in Italia, dove sono stati vaccinati per primi gli operatori sanitari. Entro l’estate si conta di vaccinare la maggior parte della popolazione.

Coronavirus, l’annuncio tanto atteso: quando toglieremo le mascherine

Il 27 dicembre 2020 è partita la vaccinazione anche in Italia. Ad oggi risultano già vaccinati circa 80 mila persone. I primi a ricevere il siero ovviamente sono stati gli operatori sanitari. In seguito saranno vaccinati gli anziani e le persone con patologie gravi. Entro l’estate si conta di vaccinare gran parte della popolazione. La somministrazione del farmaco non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata. Il vaccino, infatti, rappresenta l’unica via per uscire dalla pandemia. Il microbiologo dell’università di Padova, Andrea Crisanti, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera che entro l’estate metà della popolazione italiana potrebbe raggiungere l’immunità. Entro un anno, invece, raggiungeremo l’immunità di gregge.

Nonostante entro l’estate metà della popolazione potrebbe essere immune al Coronavirus, il pericolo contagio sarà ancora molto alto. È per questo motivo che, secondo il microbiologo Crisanti, le mascherine le toglieremo il prossimo dicembre. Una data simbolica, ma tanto attesa dall’intera umanità. I dispositivi di sicurezza sono stati il simbolo di questa pandemia e il giorno che andranno via sarà sicuramente una liberazione per tutti.