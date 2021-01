Sapete quanti anni ha la famosa attrice Cristiana Capotondi? Nessuno l’avrebbe mai detto…scoprite qui l’anno di nascita della talentuosa attrice.

La famosissima attrice nata a Roma ha esordito nel mondo della recitazione nel ’93 nella serie tv Amico mio. Ha lavorato sin da subito con grandi artisti come Gigi Proietti, Nancy Brilli, Massimo Boldi, Lino Banfi, Stefano Accorsi e tanti altri grandi del cinema italiano. Cristiana Capotondi ha interpretato famosi ruoli in noti film e si è anche cimentata nel doppiaggio con il cartone Hotel Transylvania in cui interpreta Mavis. Non ha bisogno di troppe presentazioni l’attrice che da anni è famosa ed amata in tutta Italia. E’ da sempre un’appassionata di calcio: nel 2018 ha annunciato la sua candidatura a vicepresidente della Lega Pro. Dal 5 agosto 2020 è anche capodelegazione della Nazionale di calcio femminile dell’Italia. Ma sapete quanti anni ha? Non indovinereste mai.

Cristiana Capotondi, sapete quanti anni ha? Davvero difficile indovinare

Sapete quanti anni ha Cristiana Capotondi? La famosissima attrice è una classe 1980: il 13 settembre del 2021 la Capotondi compirà 41 anni. Non l’avreste mai detto vero? Sembra davvero una ragazzina!

La splendida Cristiana è sempre stata molto amata, ma sapete a chi appartiene il suo cuore? E’ fidanzata dal 2006 con Andrea Pezzi, imprenditore ed ex conduttore televisivo Andrea Pezzi. Ha esordito prima come dj a Radio Deejay prima di diventare un volto noto di MTV Italia. Nel 2006 ha fondato OVO, una Media Company che produce documentari di taglio enciclopedico. Grazie al lavoro i due si sono incontrati: Andrea a Vieni da me raccontò che fu lei a rimorchiarlo. “Quando Cristiana andò ospite ad un programma Mediaset, fecero vedere uno spot che aveva fatto da bambina, la pubblicità di una merendina. Che dire? Io ne ero innamorato: io ricordo di aver avuto una cotta per quella bambina e ho scoperto solo dopo qualche anno che quella bambina era proprio lei” sono state le parole del personaggio televisivo.