Sapete che Cristiana Capotondi ha una ‘particolare’ abitudine? È stata proprio la diretta interessata a rivelarlo, ecco i dettagli.

Giovanissima, ma con un talento davvero incredibile, Cristiana Capotondi è una delle attrici più amate ed apprezzate. Colonna portante di numerosi film e serie televisive di successo, tra cui proprio quella che partirà Domenica 3 Gennaio 2021, la bellissima romana decanta di un clamore incredibile. Ecco, ma sapete che la Capotondi ha una ‘particolare’ abitudine? Si, avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che l’attrice sia solita compiere un determinato gesto ogni volta che si reca in un luogo. Davvero ‘bizzarra’ come cosa, vero? In effetti! E, pensate, a rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. In una sua intervista a ‘Vieni da Me’, datata 16 Dicembre 2019, la bella Cristiana l’ha detto proprio davanti a tutti. Di che cosa parliamo esattamente? Nulla di ‘grave’ o ‘scandaloso’, sia chiaro. Ma vediamo tutti i dettagli molto più da vicino.

Cristiana Capotondi ha una particolare abitudine, sapete quale? Da non credere

Ospite della puntata di ‘Vieni da Me’ del 16 Dicembre 2019, Cristiana Capotondi, oltre a parlare del suo compagno, della sua carriera e della sua passione per il calcio, non ha potuto fare a meno di svelare, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, la sua ‘particolare’ abitudine. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non facciamo riferimento a nulla di ‘scandaloso’. Piuttosto, stiamo parlando di qualcosa che le è stato ‘tramandato’ dall’immensa Mariangela Melato. Di che cosa parliamo esattamente? Vediamo con attenzione le sue parole a Caterina Balivo. ‘La cassetteria è molto bella, ma devi sapere che io ho la sindrome dello spostamento dei mobili’, ha detto Cristiana Capotondi alla padrona di casa. Insomma, un’abitudine alquanto ‘bizzarra’, c’è da ammetterlo. E che, come sottolineato dalla diretta interessata, ha appreso dalla magnifica Melato. ‘È un’abitudine che mi ha lasciato Mariangela Melato e che abitava, durante le riprese di un film che abbiamo fatto insieme, al piano di sopra del mio stesso albergo. E sentivo spesso dei rumori’, ha iniziato a raccontare l’attrice romana. Continuando poi a dire che, una volta chiestole perché sentisse sempre dei rumori, ha capito che la Melato avesse l’abitudine di spostare i mobili.

È proprio, quindi, per questa abitudine che, in diretta televisiva, Cristiana Capotondi ha fatto sposare la cassetteria in un’altra parte dello studio.