Attraverso un commovente post Ferzan Ozpeteck ha manifestato il dolore per la perdita subita: “Da quando te ne sei andata…”.

Ferzan Ozpetek è un regista, sceneggiatore e scrittore di importanti libri divenuti pellicole cinematografiche, la sua notorietà possiamo dirlo a gran voce, è certamente mondiale. Nato ad Istanbul, in Turchia, si oppone alla volontà paterna, che vorrebbe che completasse gli studi negli Stati Uniti, e con l’appoggio di sua madre, decide di trasferirsi in Italia per studiare cinema. Una scelta che l’ha condotto, grazie al suo talento, ma anche al tanto impegno profuso, ad arrivare al successo oggi posseduto. Come sappiamo, in un’intervista a Domenica In, il regista ha raccontato della morte del fratello, morto lasciando un vuoto indefinibile. Ma la vita dell’amatissimo scrittore è stata traviata anche da un altro dolorosissimo lutto. Con un post su instagram, Ferzan ha voluto così ricordare una delle persone più importanti della sua vita: “Da quando te ne sei andata…”.

Ferzan Ozpetek e il dolore per la perdita subita, un lutto devastante

Il grandissimo regista e scrittore turco naturalizzato italiano, Ferzan Ozpetek, ha conosciuto e toccato con mano nel corso degli anni una fama tutta meritata, una notorietà che l’ha portato ad essere famoso a livello planetario. Purtroppo, come abbiamo già anticipato, Ferzan ha perso il fratello. In un’intervista a Domenica In, ai microfoni di Mara Venier, ha parlato del suo rapporto con la terra di origine, rivelando un allontanamento da essa dopo la sua morte, giunta a causa di un tumore. La vita del regista è stata però toccata da una nuova perdita, antecedente a quanto pare, dato che con un post su instagram l’uomo ha voluto così ricordare sua madre, riportando in didascalia il tempo passato dalla sua terribile scomparsa: “Buon compleanno mamma, sono passati 7 anni da quando te ne sei andata. Nessuno è entrato invano nella tua vita, o è una prova oppure un dono…“, ha scritto lo scrittore. Ozpetek ha così regalato i suoi auguri alla madre, nel giorno del suo compleanno, con un ricordo meraviglioso, pubblicando sui social la foto della donna.

Uno scatto in bianco e nero, non toccato dal tempo, ma silenziosamente impresso nel cuore dell’amato regista. Una dolorosa perdita, quella di sua madre, un punto di riferimento per tutti i figli: figli di madri che sanno donare sorrisi anche in uno spazio spezzato.