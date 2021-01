Flavio Insinna e la fidanzata Adriana, il retroscena sul loro primo incontro che non tutti conoscono: è accaduto proprio lì.

Attualmente al timone del celebre programma di Rai 1 L’Eredità, Flavio Insinna è un artista a tutto tondo: formatosi come attore al “Laboratorio di esercitazioni sceniche” di Roma sotto la guida di Gigi Proietti,ha recitato per ben cinque stagioni nella fiction Rai Don Matteo vestendo i panni del capitano dei Carabinieri Flavio Anceschi, poi è stato don Bosco e don Pappagallo in altre due produzioni. Lo conosciamo però anche nel ruolo di conduttore tv, infatti nel 2006 ha presentato Affari Tuoi sempre su Rai 1. Abbastanza riservato sulla sua vita privata, Flavio oggi risulta impegnato con Adriana Riccio. Scopriamo qualcosa di lei e soprattutto come si sono conosciuti: non ci crederete.

Flavio Insinna e Adriana Riccio: com’è nato il loro amore

Come rivela il noto settimanale Gente, il conduttore romano e la sua attuale fidanzata, Adriana Riccio, si sono conosciuti a febbraio del 2016, proprio durante una puntata di Affari Tuoi a cui la donna partecipò come concorrente riuscendo ad aggiudicarsi la vincita di una discreta somma di denaro, 36mila euro per la precisione. Entrambi molto riservati sulla loro sfera privata, non condividono molti scatti social insieme ma, come hanno confessato, sono molto uniti. Un incontro voluto proprio dal destino, a quanto pare: in quel periodo per Flavio era da poco terminata la sua precedente relazione con Mariagrazia Dragani. Con quest’ultima avrebbe dovuto convolare a nozze, ma per motivi sconosciuti il progetto non andò in porto. 40 anni, insegnante di taekwondo, Adriana sul suo profilo Instagram ama postare scatti che ritraggono la natura o momenti della sua vita quotidiana. I due sembrano davvero sereni insieme ed è bello pensare che, nonostante le difficoltà affrontate da ciascuno di loro, abbiano potuto trovare finalmente la loro stabilità emotiva.

Galeotto quindi Affari tuoi che ha dato modo ad entrambi di conoscersi ed innamorarsi.