GF Vip, cambia tutto in casa: la decisione è stata appena comunicata ai concorrenti; ecco cosa è successo pochi minuti fa.

Il Grande Fratello Vip 5 prosegue, tra liti, emozioni e colpi di scena. La quinta edizione del reality show di Canale 5 sta appassionando sempre di più i telespettatori, che, quest’anno, hanno potuto seguire i vipponi anche nella notte di Capodanno. Ma i fan della trasmissione seguono le avventure dei vip anche durante la giornata, attraverso la diretta live in onda su Mediaset Extra o sull’app ufficiale. E, proprio qualche minuto fa, è arrivata una notizia importante per i concorrenti! Il comunicato ufficiale è appena stato letto, cosa accadrà nella casa più spiata della tv? Ve lo sveliamo subito.

GF Vip, cambia tutto in casa: arriva il comunicato ufficiale per i concorrenti

Comunicato ufficiale nella casa del GF Vip! Come sempre accade quando c’è una novità, il GF comunica tutto ai vip attraverso una busta. Una busta che uno dei vip ha il compito di aprire, leggendo il contenuto al resto dei concorrenti. Ebbene, proprio poco fa è arrivata una notizia fondamentale per le dinamiche del gioco! Di cosa parliamo? Del ritorno in casa dei vip della squadra rossa! Dopo la sconfitta nella sfida di Capodanno, infatti, una parte dei vip, quelli della squadra rossa, hanno dovuto trasferirsi nella parte povera della casa: il cucurio! Dove sono rimasti per circa due giorni, fino, appunto, a pochi minuti fa. Il comunicato è arrivato proprio poco fa e a leggerlo è stato Mario Ermito, che ha comunicato al resto dei coinquilini del cucurio che la loro permanenza lì era terminata. Una decisione che movimenterà la vita nella casa: in queste ultime ore, infatti, sono accadute varie cose interessanti. A partire dal riavvicinamento di Dayane e Rosalinda: la brasiliana ha mandato un biglietto alla sua amica, che si trovava in cucurio. Cosa accadrà adesso che si sono riunite? Staremo a vedere!

Nel frattempo, l’accoglienza dei vip in casa per i vip del ‘cucurio’ è stata molto entusiasmante: baci e abbracci tra tutti, quando il gruppo si è riunito! Il clima di pace regnerà a lungo in casa? Non ci resta che attendere le prossime ore! E voi, state seguendo questa edizione del GF Vip? Chi sono i vostri vipponi preferiti!