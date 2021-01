GF Vip, clamorosa assenza: “Non ci sarò”, l’annuncio è arrivato sui social

GF Vip, clamorosa assenza nello studio della trasmissione di Canale 5: “Non ci sarò”, l’annuncio è arrivato sui social qualche ora fa.

Manca ancora molto alla finale del Gf Vip 5. Come tutti sappiamo, la quinta edizione del reality show di Canale 5 è stata ulteriormente prolungata e, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe terminare a fine febbraio. Dopo la puntata di Capodanno, andata in onda eccezionalmente di giovedì, il GF Vip torna in diretta domani sera, lunedì 4 gennaio. Ma in studio mancherà qualcuno! Ecco cosa è stato appena rivelato sui social e chi non sarà in studio per la puntata di domani.

GF Vip, clamorosa assenza: Elisabetta Gregoraci non sarà in studio per la puntata di domani

Domani, lunedì 4 gennaio 2021, andrà in onda una nuova ricchissima puntata del GF Vip. Una puntata in cui ci saranno tantissimi argomenti da trattare: dal riavvicinamento tra Dayane e Rosalinda, al prosieguo della storia tra Giulia e Pierpaolo. Di materiale, Alfonso Signorini, ne avrà un bel po’! Ma, nello studio della trasmissione, mancherà una presenza fissa molto importante. Di chi parliamo? Di Elisabetta Gregoraci, una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Dopo la notizia del prolungamento dell’edizione, la conduttrice calabrese ha deciso di lasciare la trasmissione per tornare dal figlio Nathan Falco, ma è sempre presente in studio durante le puntate. Domani, però, la Gregoraci non ci sarà e a specificarlo è stata proprio lei, in alcune risposte nei commenti del suo ultimo post. Eccone uno:

L’ex concorrente non sarà in studio poiché ha raggiunto il suo Nathan a Dubai, dopo essere rimasta in Italia a Capodanno per la puntata del 31 dicembre. Sul suo profilo social, infatti, la conduttrice ha condiviso tantissime foto e video in cui si trova proprio in compagna dell’amatissimo figlio. Chi era in attesa di un commento di Elisabetta sugli sviluppi della storia tra Pierpaolo e Giulia, quindi, resterà deluso! E voi seguirete la puntata?