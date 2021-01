GF VIP, un utente Instagram le ha chiesto chi è il più falso della Casa secondo il suo parere: sentite come ha risposto l’ex concorrente!

Il Grande Fratello VIP ha rubato ormai la scena televisiva negli ultimi mesi: il famosissimo reality ha deciso di durare più del solito! Tanti colpi di scena e sorprese ha riservato il GF per i suoi Vipponi ma anche per il pubblico a casa! Una delle ultime concorrenti ad aver abbandonato la casa, eliminata dal televoto, è stata Sonia Lorenzini. Il suo percorso, seppur breve, ha lasciato decisamente il segno. L’ex tronista di Uomini e Donne ha regalato sorrisi e momenti di tensione nella casa: ricorderanno tutti la furiosa lite avuta con Tommaso non appena entrata nella Casa. L’ormai ex concorrente è tornata a casa sua ed ora che è di nuovo super attiva sui social, risponde quotidianamente alle domande che le pongono i suoi fan. Sentite cosa ha rivelato nelle ultime ore…

GF VIP, ‘Chi è il più falso della casa?’: la risposta inaspettata dell’ex concorrente

Sonia Lorenzini, dopo il GF VIP, è tornata sui social e nelle ultime ore si è divertita a rispondere alle domande dei suoi fan. “Chi è il più falso della casa?” ha chiesto un utente: la risposta della Lorenzini è stata del tutto inaspettata. “Dicono sia io….ovviamente sempre con ironia” ha risposto nelle sue IG story l’ormai ex concorrente del Grande Fratello VIP. Il testo è accompagnato da un selfie che ha scattato la giovane con in primo piano il dito medio.

Sonia, nella casa del GF VIP, ha attirato l’attenzione non solo per la lite con Tommaso Zorzi ma anche per il suo forte carattere. Nel suo percorso all’interno del reality ha litigato con Rosalinda ed ha stretto un bel rapporto con Dayane Mello. L’ex tronista ha fatto sorridere tutti quando spesso, sul divano, ha chiacchierato in solitudine, con se stessa!