GF Vip, spunta un messaggio decisamente atteso: “Io e Giulia Salemi non compatibili”, Pierpaolo Petrelli finisce nel mirino.

Nelle ultime settimane al centro dell’attenzione il rapporto di Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, i due, negli ultimi giorni si sono lasciati decisamente andare ad una forte passione. Già precedentemente, era scattato il tanto atteso bacio, in piscina, in un’atmosfera davvero ‘bollente’, dopo l’avvicinamento avvenuto per gioco, sotto al vischio. Giulia e Pierpaolo sembrano molto affiatati, sempre vicini, impegnati nello scambio di passionali carezze e sguardi fugaci. Un legame che però non sembra avere un buon consenso, infatti, l’ex velino non solo ha ricevuto un aereo alquanto ambiguo, a quanto pare da alcuni fan, i quali si sono distaccati dall’uomo, ma anche durante la diretta di Capodanno, abbiamo assistito agli auguri da parte della famiglia di Petrelli, accompagnati dalle parole della madre, poco gradite al concorrente. Adesso, da qualche ora, è spuntato un messaggio, che possiamo dire, era molto atteso: “Io e Giulia Salemi non compatibili”, questo quanto riportato, e arriva proprio da lei.

GF Vip, “Io e Giulia Salemi non compatibili”: il concorrente finisce nel mirino

Il legame creato fra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli continua a far discutere. Negli ultimi giorni, come abbiamo anticipato, i due si sono lasciati andare a lunghe e passionali effusioni, dopo il bacio arrivato in piscina, inaspettatamente. I concorrenti sembrano davvero presi l’uno dall’altro, fin dall’inizio i fan dell’amatissimo Grande Fratello Vip, avevano notato già qualcosa, ma al principio entrambi hanno sempre smentito. Fino al trepidante bacio arrivato come un fulmine a ciel sereno, riscaldando l’atmosfera in casa. Un rapporto però che non sembra avere molti consensi. Proprio da qualche ora, Selvaggia Roma, rispondendo ad un utente “Cosa ne pensi di Pierpaolo e Giulia e tutto quello che hanno fatto ieri”, riferendosi ovviamente allo scoppio della passione, ha deciso di dare una volta per tutte la sua opinione. “Credo che bisognerà valutare come si comporta con Giulia dopo il gf. Dopo aver ‘pianto’ per i tira e molla di Elisabetta, non mi toglie nessuno il pensiero che stia giocando per farsi due fusioni al Gf”, ha scritto l’ex concorrente, e ancora: “Mi aspetto 3 mesi fuori alla casa del gf, poi titoli di giornale ‘Io e giulia non eravamo compatibili”.

A quanto pare, Selvaggia Roma ha manifestato francamente la sua opinione, sostenendo il rapporto come un semplice gioco, un modo per Petrelli per scambiarsi delle effusioni e basta. E voi, siete d’accordo?