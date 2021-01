Lutto nel mondo della musica: è morto Gerry Marsden, cantante di “You’ll never walk alone”, storico inno del Liverpool

Grave lutto nel mondo della musica: è morto Gerry Marsden, storico frontman dei Gerry & The Pacemakers. Era il cantante di You’ll never walk alone, divenuto poi inno del Liverpool. Il cantante aveva 78 anni e ad annunciare la sua morte è stato lo speaker radiofonico inglese Pete Price.

Gerry Marsden è stato lo storico frontman del gruppo Gerry & The Pacemakers. L’uomo è nato a Liverpool il 24 settembre del 1942 e uno dei suoi brani, You’ll never walk alone, è divenuto l’inno ufficiale della squadra dei Reds. Dopo aver lasciato il gruppo, Gerry si è lanciato nel mondo dello spettacolo, recitando anche nel musical Charlie Girl. Si è ritirato definitivamente dalle scene nel novembre del 2018. Il cantante è morto all’età di 78 anni. La sua morte è stata annunciata dallo speaker radiofonico inglese Pete Price. Marsden sarebbe scomparso, secondo quanto si apprende da fonti vicine al cantante, a causa di un’infezione cardiaca. L’uomo si è spento all’Arrowe Park Hospital, in Inghilterra.

Il cantante nel corso della sua vita ha subito ben due interventi al cuore. Nel settembre del 2003, quando ha subito un intervento al cuore con triplo bypass al Broad Green Hospital di Liverpool e una seconda operazione al cuore nel 2016. Il cantante è stato ingannato proprio dal suo cuore, così come tantissimi artisti. Marsden lascia due figlie, Yvette e Victoria, nate dalla relazione con Pauline Behan. Un grave lutto per il mondo della musica, che perde uno degli artisti più eclettici. You’ll never walk alone continuerà a risuonare nello stadio del Liverpool FC anche in suo onore.