Madalina Ghenea è salita alla ribalta per una presunta frequentazione con Zaniolo: con chi è stata fidanzata prima di lui?

Madalina Ghenea è una modella e attrice rumena, nata a Slatina l’8 agosto del 1987. Da piccola studia danza classica e pianoforte, mentre a quattordici anni inizia la carriera di modella. Si trasferisce a Milano, dove cerca successo calcando passerelle importanti. Diventa famosa nel 2010 grazie ad uno spot pubblicitario registrato insieme a Raoul Bova e Teresa Mannino. Nel 2013 debutta al cinema con I soliti idioti. L’anno dopo è nel cast di Youth – La giovinezza, film diretto da Paolo Sorrentino.

Di recente è salita agli onori della cronaca per una presunta love story con Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma e della nazionale italiana.

Madalina Ghenea, con chi è stata fidanzata

La Ghenea è salita alla ribalta per una presunta frequentazione con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. La Ghenea, però, non parla assolutamente di fidanzamento: “Mi fidanzo dopo un anno, non dopo venticinque giorni“. Ma prima della presunta love story con il calciatore della Roma, sapete con chi è stata legata sentimentalmente l’attrice e modella rumena? Tra i suoi flirt, molti abbastanza fugaci, figurano nomi importanti. Dalla fine del 2012 all’estate del 2013, ad esempio, la Ghenea è accanto a Gerard Butler, attore e produttore cinematografico scozzese, protagonista di tantissimi film di successo, come 300. La modella e attrice rumena ha avuto anche una storia d’amore, durata pochi mesi, con Michael Fassbender, altro attore molto famoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

Dalla primavera del 2016, Madalina Ghenea ha avuto una relazione con l’imprenditore rumeno Matei Stratan. La coppia ha avuto una figlia, Charlotte, nata il 4 aprile del 2017 a Bucarest. Dopo presunti tradimenti da parte di Stratan, la coppia ha deciso di lasciarsi definitivamente intorno al marzo del 2019. Adesso la Ghenea cerca di ritrovare il sorriso, ma è ancora presto per parlare di fidanzamento con Zaniolo.