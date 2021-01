Paolo Fox, l’astrologo più famoso della tv italiana, in passato ha partecipato ad un film: scopriamo insieme di quale pellicola si tratta.

Da anni l’Italia intera attende con entusiasmo le sue previsioni giornaliere, settimanali ed annuali: Paolo Fox è ormai un volto familiare per il pubblico che si diverte ad ascoltare i suoi ‘oracoli’ al motto di “Non credete ma verificate”. Già, perché fin dai primi anni Novanta l’astrologo romano è presenza fissa nei programmi televisivi e radiofonici e sulle riviste più popolari. Dai tempi di ‘In Bocca al Lupo!’, programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 dal settembre 1998 all’ottobre 2000, fino ad oggi, il momento dell’oroscopo di Paolo Fox è un appuntamento imperdibile. Ma sapete che qualche anno fa Paolo ha preso parte ad un film di un famoso regista italiano interpretando se stesso? Vediamo di quale pellicola si tratta.

Paolo Fox, qual è il film in cui abbiamo visto il celebre astrologo

Fox lavora molto anche in radio, infatti dal 1997 conduce delle rubriche su Radio LatteMiele e Radio Deejay. Collabora inoltre col famoso settimanale Di Più Tv ed è presenza fissa nel programma di Rai 2 ‘I fatti vostri’. Non tutti sanno che nel 2014 l’esperto delle stelle ha fatto parte del cast di una pellicola italiana per la regia di Neri Parenti. Il titolo del film in questione non poteva che essere ‘Ma tu di che segno sei?’. Prodotto dalla Key Films, si tratta di cinque storie intrecciate sul tema delle previsioni astrologiche e sugli effetti che queste sortiscono. Nel cast, nomi famosissimi come Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis e perfino il compianto Gigi Proietti nel ruolo dell’avvocato Giuliano De Marchis il quale perde la memoria a causa di una caduta facendo condannare tutti i suoi clienti.

Insomma, nella carriera di Paolo non manca davvero nulla: vista la sua straordinaria popolarità, oltre alla tv anche il cinema lo richiede e d’altronde quale miglior ruolo per lui che quello di se stesso, così come tutti noi lo conosciamo?