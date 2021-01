Il celebre Pino Insegno è uno dei doppiatori più acclamati e apprezzati del mondo dello spettacolo, ma il suo talento è vasto abbraccia l’intero panorama artistico: “Tu non sei mai esistito”, l’inaspettato retroscena del suo passato.

“Pensavo fosse la mia vita”, con queste parole Pino Insegno, artista a trecentosessanta gradi, dotato di un talento eccezionale, ha raccontato un retroscena inaspettato sul suo passato. Un passato molto lontano dal mondo dello spettacolo, dove l’attore e conduttore e doppiatore ha dimostrato di essere un vero e proprio talento. Una carriera straordinaria alle spalle, originario di Roma, Pino Insegno raggiunge il successo con “Premiata Ditta”. Un gruppo di quattro comici che comprendeva Tiziana Foschi, Francesca Darghetti e Roberto Ciufoli. Oggi è felicemente sposato con Alessia Navarro ed è padre di quattro splendidi figli, due dei quali nati dal precedente matrimonio con Roberta Lanfranchi. Non sapete però tutto sul celebre Pino Insegno e questo episodio incredibile accaduto nella sua giovinezza vi sorprenderà: “Tu non sei mai esistito”, un momento difficile.

Pino Insegno, un episodio incredibile del suo passato: “Pensavo fosse la mia vita”

Ospite a Vieni da me, format condotto dalla bella Caterina Balivo, alcuni anni fa, Pino Insegno ha partecipato alla “Cassettiera”. Ogni cassetto contiene un indizio volto a risvegliare un ricordo. Così, Pino Insegno si è ritrovato tra le mani alcuni cartellini collegati al calcio. L’artista, infatti, era un calciatore e giocava in Serie D. “Pensavo fosse la mia vita” ha spiegato. “Poi è successo qualcosa” ha rivelato. “Giovano bene, ero veloce” ha raccontato. Pino Insegno spiega che, probabilmente, non era ben visto da un allenatore. Così, quando rimase solo senza gli allenatori della prima squadra e hanno fatto le liste, gli hanno detto: “Non sei mai esistito”. L’attore rivela che pianse, non voleva dare la notizia ai genitori: ci credeva, era un sogno. “Chiusa quella porta immediatamente si è aperta il portone” ha affermato Pino Insegno. “E’ stata la filosofia della mia vita: bisogna combattere l’ingiustizia non subirla prepotentemente” ha dichiarato.

Un episodio davvero incredibile di cui il celebre Pino Insegno è stato protagonista.