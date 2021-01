L’abbiamo visto recitare nei panni di uno dei personaggi più amati della soap di Canale 5 “Vivere”: questo bellissimo bambino è proprio lui.

Un incantevole bambino dai ricci ribelli, vi dice qualcosa questa foto? Magari al momento no, ma se vi dicessimo che oggi quel simpatico piccolo è diventato uno degli attori italiani più belli e che ha fatto sognare migliaia di fan quando recitava nell’amatissima soap di Canale 5 “Vivere“? Proprio così: l’abbiamo visto nei panni di un personaggio molto amato alle prese con i tanti intrighi della storia e dobbiamo ammettere che risultava molto credibile nel suo ruolo. Ciò grazie indubbiamente al suo talento che, conclusa l’esperienza a “Vivere“, lo ha portato a recitare in altre importanti serie aveva recitato in altre serie tv, come “Squadra Antimafia”, “Capri” e “Provaci Ancora Prof”. Da qualche tempo è lontano dal piccolo schermo, ma nel frattempo si è dedicato al cinema e al teatro. Avete capito di chi si tratta?

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Da “Vivere” agli altri successi: il bambino in foto oggi è un attore famoso

Seguitissimo sui social, l’attore in questione in “Vivere” interpretava Luca Canale: ora siamo certi che la vostra memoria si sarà accesa. Parliamo proprio di lui, Gabriele Greco, che nel 2016 si è sposato con Alessandra Mammolo, dopo un lunghissimo fidanzamento durato ben dodici anni. Le nozze sono state celebrate a Lecce, con una cerimonia molto suggestiva: a Diva e Donna l’attore aveva infatti confessato di essere rimasto folgorato nel vedere Alessandra con l’abito da sposa. Nel 2019, inoltre, la coppia ha avuto il suo primo bambino e l’annuncio fatto sui social in quell’occasione scatenò la gioia dei fan, affezionati a Gabriele dai tempi di “Vivere”. Come si vede dall’immagine, anche da bambino aveva quegli inconfondibili ricci che tanto gli donano e che lo rendevano da piccolo ancora più simpatico.

Greco è davvero rimasto nel cuore del pubblico: un ragazzo che oltre alla sua inconfutabile bellezza si è sempre distinto per garbo ed eleganza.