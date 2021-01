Conoscete la moglie di Simone Cristicchi? Ecco tutte le curiosità sulla vita privata del noto cantautore, vincitore del Festival di Sanremo nel 2007.

Simone Cristicchi è un personaggio noto nel mondo della musica e dello spettacolo. Nel 2007 ha interpretato Ti regalerò una rosa al Festival di Sanremo. Quel brano gli permise di vincere l’edizione dello show musicale più famoso d’Italia. Cristicchi ha esordito nel mondo della musica a 17 anni: diede vita ad un gruppo rock. A 20 anni scoprì la canzone d’autore e vinse il Premio SIAE per il miglior brano L’uomo dei bottoni. La svolta è arrivata nel 2005 quando uscì ‘Vorrei cantare come Biagio’, brano ironico nel quale affermava di voler assomigliare al collega Biagio Antonacci. Da lì è stato per lui un percorso in salita: ad oggi è un noto cantautore, attore teatrale e scrittore italiano. La sua carriera la conoscono tutti, ma che sappiamo sulla sua vita privata? Ecco qualche dettaglio in più sulla vita di Simone Cristicchi.

Simone Cristicchi, vita privata: chi è la moglie del noto cantautore

Simone Cristicchi, classe ’77, è sposato con Sara Quattrini. Il matrimonio è avvenuto nel 2010, dopo aver dato alla luce Tommaso, nel 2008. Nel 2011 è arrivata Stella. La dolce metà del cantautore è un’archeologa. A Vanity Fair, in una recente intervista, Simone Cristicchi ha raccontato del suo rapporto con la moglie. “Bisogna cercare un equilibrio nei rapporti: lei fa l’archeologa, io l’artista. Io sto tra le nuvole, lei sottoterra, in qualche modo ci incontriamo a metà strada”.

Sui social il cantautore è molto attivo ma i suoi post riguardano principalmente il lavoro. E’ molto amato e seguito nel nostro paese: a Vanity Fair ha raccontato che da giovane, per sopravvivere, ha fatto il gelataio, il tombarolo. “Sono stato beccato ed ho preso una denuncia” ha svelato.