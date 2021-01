Uomini e Donne, cambia tutto: clamorosa novità per la trasmissione di Maria De Filippi, la notizia è appena arrivata.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della nostra tv. Dal 22 dicembre, però, la trasmissione targata Maria De Filippi è in pausa, per le vacanze di Natale. Al suo posto Canale 5 si è affidata ai romanticissimi film a tema natalizio. Ma i fan si chiedono: quando tornerà in onda il programma? Le scelte sono sempre più vicine e l’attesa aumenta giorno dopo giorno. Ebbene, una clamorosa novità potrebbe riguardare proprio il giorno della messa in onda della trasmissione. Che, fino a poco fa, era previsto per lunedì 11 gennaio, ma qualcosa sembra essere cambiato. Scopriamo tutto nei dettagli!

Uomini e Donne, cambia tutto: quando tornerà in onda la trasmissione di Maria De Filippi?

Uomini e Donne, come tante altre trasmissioni della nostra tv, è in pausa per le vacanze di Natale. Ma quando tornerà in onda con le nuove puntate? La data scelta inizialmente era quella di lunedì 11 gennaio, ma sembra proprio che Queen Mary abbia deciso di anticipare il ritorno in tv. La prima puntata del 2021 di Uomini e Donne, infatti, andrà in onda giovedì 7 gennaio! La notizia è riportata dal sempre informato sito NewsUed, ma è possibile trovare conferma anche dando un’occhiata alla guida tv di Mediaset! Insomma, un anticipo che farà senza dubbio piacere ai numerosi telespettatori della trasmissione. Che non vedono l’ora di scoprire quali saranno le scelte di questa stagione. La più attesa è quella del tronista Davide Donadei, indeciso ancora tra le sue due corteggiatrici Chiara e Beatrice. La tronista Sophie Codegoni, invece, spiazzerà tutti con un’eliminazione inaspettata, avvenuta nell’ultima registrazione: per lei, resteranno in studio soltanto due ragazzi. Uomini e Donne tornerà col botto, insomma: i colpi di scena saranno tantissimi.

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità del trono più amato della tv. Appuntamento giovedì 7 gennaio su Canale 5 alle ore 14.45. Noi ci saremo, e voi?