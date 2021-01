Anticipazioni della puntata di Beautiful di Lunedì 4 Gennaio: Shauna farà una scottante rivelazione su Ridge, cosa succederà adesso?

Siete pronti ad una nuova settimana all’insegna di Beautiful e delle sue intricate avventure? Noi decisamente si! Anche perché, vi assicuriamo, quello che accadrà in questi giorni e, soprattutto, nella puntata di oggi, Lunedì 4 Gennaio, sarà davvero determinante. Perché? Ovviamente, vi sveleremo tutti i dettagli. Prima di farlo, però, facciamo un piccolo ‘recall’. E, soprattutto, cerchiamo di capire cosa è accaduto nelle puntate precedenti. Negli scorsi appuntamenti, come senza alcun dubbio ricorderete, abbiamo assistito all’organizzazione di Thomas per un vero e proprio piano malefico nei confronti della sua matrigna. Brooke, moglie di Ridge, ha deciso di estromettere il figlio di suo marito dalla Casa di Moda, nonostante il talento. Ed è per questo motivo che il giovane stilista sta tentando in tutti i modi di vendicarsi. Come? Beh, l’abbiamo visto anche nella puntata di ieri, Domenica 3 Gennaio: sta cercando alleati. E la prima tra tutte è proprio Zoe, anche lei allontanata dalla bella Logan. Cosa accadrà, quindi? Thomas riuscirà a portarsi ‘dalla sua parte’ la giovane Zoe? Staremo a vedere! Nel frattempo, scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di Beautiful di Lunedì 4 Gennaio.

Beautiful, anticipazioni puntata di Lunedì 4 Gennaio: l’amara verità di Shauna

Cosa accadrà, quindi, nella puntata di Beautiful di oggi, Lunedì 4 Gennaio? Beh, stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che, come al solito, sarà un appuntamento più che imperdibile. Perché? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, dopo la scottante rivelazione di Shauna su Ridge, la donna ritorni a fare visita al marito di Brooke Logan. E lo informerà che del bacio, di cui tra l’altro il buon Ridge non si ricorderà affatto, ne è conoscenza anche Thomas, suo figlio. Al momento della rivelazione ‘bollente’, infatti, il giovane stilista ha ascoltato le parole di Shauna. E, a quanto pare, deciderà di utilizzarle per vendicarsi della Logan. Come informerà Brooke del tradimento? E, soprattutto, come la prenderà? Staremo a vedere! Nel frattempo, però, anche per Hope non saranno delle puntate semplici. La donna, infatti, verrà a sapere che Beth ha trascorso delle ore con Steffy. E, veramente infuriata, deciderà di recarsi da lei per un vero e proprio confronto. Ovviamente, al suo seguito, ci sarà il bel Liam per tentare di moderare lo scontro. Ma a ben poco ci riuscirà, ve lo anticipiamo. Durante il confronto, tra le due donne verrà fuori davvero di tutto. Addirittura, pensate, la giovane Hope costringerà il suo compagno a rivelare a Steffy di non amarla più. Insomma, una pretesa davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Ma, a questo punto, Liam come reagirà? Accontenterà la richiesta di Hope? Staremo a vedere!

Insomma, una puntata piuttosto infuocata, no?