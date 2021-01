Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 4 gennaio: ‘clamorosi’ colpi di scena, fra forti imprevisti e l’eliminazione a sorpresa.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, un’edizione che si appresta ad essere una delle più seguite. Il pubblico è in continuo fermento per gli avvenimenti che ogni giorno avvengono in casa, tra scontri accesi e confessioni inaspettate. Dopo la scoppiettante puntata di Capodanno, che ha tenuto incollati alla televisione gli italiani, negli ultimi giorni ci sono stati nuovi colpi di scena. Abbiamo assistito al rapporto ormai nato fra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, il bacio tanto atteso è arrivato, ma c’è stato di più. Infatti, i due, si sono lasciati andare ad una forte passione, che ha animato l’atmosfera. Dayane e Rosalinda, sembra abbiano avuto un riavvicinamento, molti sono stati gli scontri che tra le due sono scoppiati, un rapporto possiamo dire alquanto altalenante. Dubbi e incomprensioni hanno fatto parte di questa settimana, in particolare, il tutto è girato intorno al rapporto fra i due giovani, appunto Petrelli e Salemi. Nella giornata di ieri, dopo la separazione dei due gruppi per aver perso la sfida, i concorrenti sconfitti hanno fatto il loro ritorno dal Cucurio. Questa sera ci sarà una nuova puntata, cosa succederà?

Anticipazioni Grande Fratello Vip, 4 gennaio:

Come abbiamo già riportato, proprio questa sera avrà luogo una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Sicuramente al centro dell’attenzione il rapporto fra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, che ormai sembra essere cresciuto, sfociando in una notte di passione. Anche se, nelle ultime ore, sono stati molti i dubbi che hanno animato la casa più spiata d’Italia. Molti concorrenti hanno manifestato più volte un parere a tal riguardo, Giulia ha avuto molto da dire per le parole usate da Dayane. Quest’ultima sembra giocare all’interno del reality un ruolo molto importante, dato che più delle volte si ritrova al centro dell’attenzione. Non solo, probabilmente vedremo il continuo parlare di alcuni concorrenti nei confronti di Mario, alcuni hanno espresso più volte un pensiero fisso, ossia il non provare una forte simpatia per l’uomo.

Come sappiamo, ovviamente avrà luogo l’eliminazione, i quattro concorrenti in nomination sono Andrea Zenga, Mario Ermito, Giulia Salemi e Giacomo Urtis. Questa sera chi sarà eliminato? Per scoprirlo bisognerà aspettare la diretta del Grande Fratello Vip, siete pronti?