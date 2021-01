Anticipazioni Un Posto al Sole della puntata di Lunedì 4 Gennaio: il protagonista indiscusso sarà Roberto Ferri, ma non solo.

Diteci è la verità: è il momento tanto atteso di questo inizio settimana, ‘Un Posto al Sole’. Dopo aver lasciato il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano con un doppio appuntamento imperdibile il 1 Gennaio scorso, la soap opera napoletana si accinge a regalare altre puntate davvero fenomenali. Ovviamente, i protagonisti indiscussi di questo appuntamento e degli altri a venire non possono che non essere loro: Roberto Ferri e Marina Giordano. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: la cognata di Raffaele ha scoperto tutto il piano machiavellico del suo ex marito per distruggere i Cantieri. E, purtroppo, lo sappiamo benissimo, è davvero disperata. Anche perché, ricordiamocelo, il suo compagno Fabrizio è finito in ospedale proprio a causa di tutto questo. E, com’è giusto che sia, Marina è ancora in pena per le sue condizioni. Ma non solo. Perché, stando a quanto si apprende dalle ultime anticipazioni, sembrerebbe che la puntata di questa, Lunedì 4 Gennaio, sia ricca di argomenti davvero interessanti. E, come sempre, clamorosi colpi di scena. Ebbene, a questo punto, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata del 4 Gennaio: cosa accadrà a Ferri?

Cosa accadrà, quindi, nella puntata di Un Posto al Sole di Lunedì 4 Gennaio? Beh, stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che, come al solito, sia una puntata davvero imperdibile. Non soltanto perché, come dicevamo precedentemente, i protagonisti indiscussi saranno ancora loro: Roberto e Marina. Ma anche perché ci saranno delle ‘sottotrame’ davvero incredibili. Procediamo con ordine, però. La bella Giordano, dopo aver scoperto tutto il piano ordito dal suo ex marito per mandare in rovina i Cantieri, è letteralmente disperata. Anche perché, come detto pocanzi, a pagarne il prezzo, purtroppo, è il suo compagno Fabrizio che è finito in ospedale. Dal canto suo Roberto, però, prenderà atto del divario che si è creato tra lui e la sua ex moglie. E ne soffrirà. Cosa accadrà, quindi, al buon Ferri? Deciderà di ritornare suoi passi? Ovviamente, l’affare dei Cantieri non è assolutamente passato inosservato. Nemmeno agli occhi di Filippo e Serena. La coppia, da poco ricongiuntasi, ha seriamente paura che tutto questo possa ritorcersi contro. Ed è lo stesso Sartori ha temere principalmente. Infine, Bianca, la piccola figlia di Franco ed Angela, riceverà un vero e proprio regalo inaspettato: un boomerang. Badate bene, però, che, proprio a causa di questo oggetto, la piccola sarà al centro di veri e propri guai. Cosa avrà mai combinato? Non ci resta che scoprire tutti i risvolti di questa puntata stasera. L’orario, lo sappiamo, è sempre il solito.

Insomma, si prospetta una puntata davvero imperdibile. Non vediamo l’ora di seguirla, voi?