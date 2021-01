Questa tenerissima bambina raffigurata in foto è un’ex concorrente del GF Vip: l’avete riconosciuta? È proprio impossibile non farlo.

Chi è questa tenerissima bambina, in compagnia di suo fratello, raffigurata nella foto riproposta in alto? Non l’avete proprio riconosciuta? Beh, è davvero impossibile non farlo: è proprio lei! Stiamo parlando di un’ex amatissima concorrente del Grande Fratello Vip. Di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi concediamo la possibilità di essere voi ad indovinare il ‘personaggio misterioso’. Come? Beh, la risposta è davvero semplice: vi elencheremo una serie di indizi. In modo da risultarvi più facile la soluzione dell’indovinello. Siete pronti? Allora: ha preso parte alla quarta edizione del GF Vip. E il suo percorso, senza alcun dubbio, sarà impresso nella mente di tutti. Attualmente, è felicemente fidanzata con un figlio d’arte, nonché suo ex compagno di viaggio. Infine, è mamma. Ed è stata anche sposata con un noto cantante italiano. Siete riusciti a capire di chi si tratta? Bene, scopriamolo insieme!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

In foto è una bambina, ma adesso è un’ex amatissima concorrente del GF Vip: chi è?

Allora, siete riusciti ad indovinare chi è l’ex concorrente del GF Vip che, in questa foto riproposta in alto, è soltanto una bambina in compagnia di suo fratello? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche se, diteci la verità: tutti gli indizi detti in alto, vi portavano a pensare a lei. Ma chi è esattamente? Ebbene. Stiamo parlando proprio di lei: Clizia Incorvaia. Ebbene si. È proprio la bellissima compagna di Paolo Ciavarro ad essere raffigurata in questa foto in bianco e in nero. Uno scatto di qualche tempo fa, senza alcun dubbio. Ma che, tuttavia, rappresenta alla grande l’immensa bellezza della giovane modella siciliana. Non sappiamo, infatti, quanti anni abbia in questo scatto e, soprattutto, quanti anni siano passati, ovviamente. Fatto sta che il fascino e l’eleganza della bella Incorvaia è rimasto completamente intatto in tutti questi anni.

Avevate immaginato che fosse lei?