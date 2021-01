Adriano Celentano, chi è la moglie Claudia Mori: età, carriera, e le nozze in segreto di un amore turbolento.

Adriano Celentano è un cantautore, attore, regista, autore televisivo: un talento poliedrico! L’artista è amatissimo, e seguitissimo, con una carriera alle spalle da far invidia a chiunque. La sua musica ha incantato centinaia di palchi, riscontrando ogni volta un forte apprezzamento; non solo cantante, ma anche attore, infatti, è stato attivo nel cinema in oltre 40 film, lo sapevate? Adriano, come sappiamo, è sposato con la bellissima Claudia Mori, attrice conosciuta sul set di Uno strano tipo nel 1963. Allora Celentano aveva una relazione con Milena Cantù, che si concluse per il rapporto nato tra il cantante e la Mori. La coppia è ormai una delle più belle della televisione italiana, ma sapete nello specifico chi è la moglie del cantautore?

Adriano Celentano, chi è la moglie Claudia Mori: età, carriera, e le nozze in segreto

L’amatissimo cantautore ha sposato Claudia Mori in gran segreto, nella chiesa di San Francesco a Grosseto, nel 1964. Dal matrimonio nascono tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Purtroppo, all’inizio degli anni ottanta il rapporto fra Adriano e Claudia conosce un periodo di crisi, infatti, per qualche anno i due vivono separati. E’ di questo periodo la voce di una presunta relazione con Ornella Muti, con la quale aveva girato Il bisbetico domato e Innamorato pazzo. Per qualche anno i due vivono separati, anche se, più volte, la Mori ha rivelato di non aver mai pensato ad un divorzio durante la crisi. Oggi la coppia rappresenta una delle più solide e belle. Ma conosciamo meglio Claudia Mori.

La donna, è un’attrice di grande rilievo , e ha 76 anni, è decisamente una donna bellissima, proprio come lo era durante la sua prorompente giovinezza. Ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo interpretando la parte di Cerasella nel film del 1959, per la quale entra nella storia del cinema italiano. Interpreterà anche ruoli in pellicole di grande importanza. Non solo, ha anche riscosso un certo successo il brano La coppia più bella del mondo, cantata con il marito. Negli anni, la Mori non si è certamente fermata, infatti, torna sul set nel 1971, a fianco di Adriano in Er più – Storia d’amore e di coltello, e nel 1973 gira anche la versione cinematografica di Rugantino, sempre con Celentano. Tra i film che hanno visto la sua brillante presenza possiamo citare, Uno strano Tipo, Il magnifico avventuriero, L’emigrante, la Locandiera, e tantissimi altri ancora.

Claudia Mori conta sicuramente di una lunga carriera alle spalle, fatta di tanti successi e grandi soddisfazioni. Sposata dal 1964 con Adriano Celentano, l’artista ha sempre professato il suo amore per il marito, dichiarando più volte di non poter riuscire ad immaginare una vita senza di lui: “La sera quando vado a letto prego che se tra i due dovesse mancare qualcuno, spero di essere io, perchè non riuscirei a sopportare il contrario”.