È appena trascorso il Natale, ma come è possibile tornare in forma dopo queste feste? Diletta Leotta illustra il suo ‘segreto’.

Sono terminate le vacanze natalizie. E con esse, fortunatamente o sfortunatamente, sono terminati anche i ‘peccati’ di gola. Anche perché, diciamoci la verità, durante il Natale tutto ci è concesso. A partire dalla colazione, con il classico Pandoro con la nutella, fino alla sera, ciascuno di noi ha rinunciato alla dieta o alla corretta alimentazione in questi ultimi giorni. Purtroppo, però, è tempo di rimettersi in forma. E, soprattutto, di iniziare a preparare il fisico per l’estate 2021. Non sappiamo ancora come sarà, sia chiaro. Non sappiamo se, così come l’estate scorsa, dovremo ancora convivere e combattere contro il Coronavirus. E, soprattutto, se non ci sarà ancora concesso viaggiare. Fatto sta che, in ogni caso, dobbiamo ugualmente prepararci. Ebbene, ma come? Diteci la verità: in questi ultimi giori, non vi siete mai chiesti come è possibile tornate in forma dopo il Natale? Ebbene, se lo avete fatto, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Di seguito, infatti, vi riproporremo il ‘segreto’ infallibile ampiamente illustrato da Diletta Leotta. ‘Come smaltire la lasagna’, ha scritto la conduttrice sportiva a corredo di questi due esercizi. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Come ritornare in forma dopo il Natale? Il metodo ‘infallibili’ di Diletta Leotta

Durante queste feste di Natale vi siete concessi qualche piccolo peccate di gola ed adesso volete tornare in forma, ma non sapete come fare? Tranquilli, non disperatavi! Ci pensiamo noi a spiegarvi ampiamente tutto! Anzi, per meglio dire: ci ha pensato Diletta Leotta ad illustrare a noi e al suo tanto caro ed affezionato pubblico social il suo metodo infallibile per rimettersi in forma. Qualche settimana fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, la conduttrice sportiva di Sky ha mostrato due incredibili esercizi più che utili per ‘smaltire le lasagne’, ma anche tutti i peccati di gola, di questi ultimi giorni. Volete saperne di più? Scopriamoli insieme:

A bordo di un’incantevole piscina, Diletta Leotta compie un piccolo ma incredibile esercizio adatto ai muscoli delle gambe ed, ovviamente, del Lato B. Mettetevi in posizione squat e fate dei piccoli passi laterali; È cambiata la stanza, ma non è cambiata l’intensità dell’esercizio. Questo mostrato dalla conduttrice, infatti, non è altro che un semplice stacco. Un esercizio che, badate bene, infallibile perché coinvolge la maggior parte dei muscoli del vostro corpo.

Cosa aspettate, quindi? Provateci anche voi, no? I risultati, lo sappiamo benissimo, sono più che garantiti.