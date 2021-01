Franco Marini è stato ricoverato in ospedale, due giorni fa era risultato positivo al Coronavirus: ecco le sue condizioni

Franco Marini è stato ricoverato all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. L’ex presidente del Senato due giorni fa aveva accusato i primi sintomi da Coronavirus. L’esponente del Pd ha 87 anni e adesso è tenuto in ospedale in respirazione assistita. Le sue condizioni sarebbero stabili, anche se al momento la direzione sanitaria non ha ancora diramato alcun bollettino ufficiale.

Coronavirus, Franco Marini ricoverato

Chi è

Franco Marini è stato segretario generale della CISL, presidente del Senato, ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare europeo. Attualmente è presidente del comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo aver militato tra le fila del Partito Popolare, ha speso il suo impegno per il Partito Democratico. Marini ha partecipato alla fondazione del partito stesso. In passato ha avuto uno scontro mediatico con Matteo Renzi, allora sindaco di Firenze, dopo che questi aveva criticato pubblicamente in televisione le candidature sue e di Anna Finocchiaro come possibili successori di Giorgio Napolitano, parlando dell’elezione dello stesso come “un dispetto al Paese”. Le parole di Renzi scatenarono molte polemiche nel mondo politico italiano e provocarono la reazione sia di Marini che della Finocchiaro.