Roberto Valbuzzi, il giudice di Cortesie per gli ospiti, è sposato con Eleonora Laurito: scopriamo chi è la moglie dello chef.

L’amatissimo chef Roberto Valbuzzi negli ultimi tempi è alle prese con l’ormai seguitissimo programma Cortesie per gli ospiti in onda su Real time, insieme a Csaba dalla Zorza e Thomas Diego. Una trasmissione che mette alla prova le abilità culinarie e le nozioni di galateo fra coppie di amici, fidanzati, marito e moglie, conoscenti. L’uomo è sposato con Eleonora Laurito dal 2018, insieme sono una bellissima coppia. Sui social aggiornano spesso i follower con immagini che li mostrano insieme, e possiamo dirlo a gran voce, sono davvero meravigliosi. Ma sapete chi è sua moglie? Entriamo nel dettaglio.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Roberto Valbuzzi, cosa fa nella vita sua moglie Eleonora?

Stando alle informazioni pervenute, la donna ha circa 28 anni, ed è laureata in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee con una specialistica in Istituzioni e Organizzazioni Internazionali. Eleonora nel corso del suo percorso ha sempre lavorato, inizialmente come speaker nel programma radiofonico ‘Ciao Como’, ed in seguito come modella. Beh, possiamo sostenere che la moglie di Valbuzzi è sicuramente una donna meravigliosa, di una bellezza elegante e gentile. Appena laureata, ha cominciato a lavorare per una società di catering. La Laurito ha però proseguito nel suo lavoro di modella, infatti, più volte è stata presente nel seguitissimo programma Detto fatto, come indossatrice di abiti da sposa.

Una donna che sicuramente nel corso della sua esistenza si è data decisamente da fare, e che il destino ha poi voluto legarla all’amatissimo chef Roberto Valbuzzi. I due, insieme, sono luminosi, e hanno coronato il loro amore con la nascita di una bellissima bambina. Spesso, mostrano con immagini particolari la bellezza della loro famiglia!