Era Marco Falcon nell’amatissima soap di Canale 5 Vivere: Davide Silvestri oggi ha 39 anni e una nuova passione nella vita: scopriamo quale.

Insieme al resto del cast, ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori quando recitava nella celebre soap Mediaset Vivere: Davide Silvestri interpretava Marco Falcon, uno dei protagonisti più giovani della storia. Dopo la chiusura della serie, il giovane attore milanese ha partecipato nel 2003 alla prima edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘ vinta da Walter Nudo, dove arrivò quarto. Terminata l’esperienza da naufrago, si è dedicato alla sua formazione artistica entrando a far parte, nel 2005, dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano. Prima tanto lavoro a teatro, poi il debutto al cinema con ‘Coppia normalissima alla prima esperienza’ di Luca Mazzieri. L’abbiamo poi ritrovato in importanti fiction come Dio ci aiuti, Don Matteo e Squadra mobile. Oggi Davide Silvestri ha 39 anni ed ha scoperto da qualche tempo la passione per la birra, nella quale ha coinvolto anche il famoso cugino, Kekko dei Modà. Ma scopriamo tutto nei dettagli.

Davide Silvestri, la svolta professionale degli ultimi anni

Come ha rivelato lo stesso Silvestri qualche tempo fa al settimanale Nuovo, nella sua vita professionale c’è stata una singolare novità: l’attore infatti si è messo a produrre la famosa bevanda in collaborazione proprio col celebre cugino di primo grado. “Adesso produco un’ambrata e una bionda. Sono concentrato solo sulla mia birra, che si chiama Lira, come la vecchia valuta italiana. Le mie ricette hanno per simboli una cornucopia e un agricoltore, proprio come le vecchie monete da una e due lire. E ognuna porta la firma del ‘governatore’ che sono io, e del cassiere, Kekko, socio nell’impresa. Quando ha assaggiato la birra lui ci ha creduto quanto me”, ha raccontato al giornale. Un progetto che sicuramente gli dà tante soddisfazioni ed entusiasmo e che quindi si è rivelato un’ottima scelta per l’attore.

E voi sapevate di questa novità nella vita professionale dell’attore 39enne? Speriamo comunque di rivedere presto Silvestri in tv.