Dayane Mello al naturale in uno scatto posato sui social: “No make-up”, com’è la concorrente del GF Vip senza trucco.

Un’edizione super scoppiettante, quella del GF Vip attualmente in onda. Le avventure del reality show più spiato della tv appassionano sempre di più il pubblico, che segue lo show da ormai più di tre mesi. Merito del cast super stellare messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone del reality. E tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è senza dubbio lei, Dayane Mello, la bellissima modella brasiliana che, sin dai primi giorni in casa, si è fatta notare. Carattere forte e zero peli sulla lingua, Dayane è una concorrente davvero preziosa per questa edizione: in casa e fuori non si fa altro che parlare di lei. E, negli ultimi giorni, per la Mello sono arrivati anche tantissimi sostenitori dal suo Paese d’origine, il Brasile. Anche il suo profilo Instagram, momentaneamente gestito dal suo staff, è in continua crescita in termini di followers. E, proprio su Instagram, qualche ora fa è apparso uno scatto bellissimo di Dayane, in versione acqua e sapone! Curiosi di vedere la modella senza trucco? Ve la mostriamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Dayane Mello senza trucco:“No make-up”, com’è la concorrente del GF Vip in versione acqua e sapone

Dayane Mello è una delle concorrenti più in vista dell’attuale edizione del GF Vip: per molti, la modella brasiliana è una dei possibili vincitori del reality! Nonostante non sia simpatica proprio a tutti nella casa, infatti, la Mello può contare su una vera e propria schiera di sostenitori, che tifano per lei anche dal Brasile, il suo paese di origine. E, proprio come accade a tutti i concorrenti del reality, mentre Dayane è in casa, il suo profilo social viene gestito dal suo staff, formato da persone di cui la modella si fida. E, proprio poche ore fa, sul suo Instagram è apparso uno scatto davvero meraviglioso, nel quale Dayane si mostra senza un filo di trucco. In puntata siamo abituata a vederla col make up impeccabile, ma la bellezza di Dayane non ha bisogno di trucchi. Ecco la modella al naturale:

Eh si, non ci sono dubbi: la Mello è splendida anche senza trucco. E voi, state seguendo il percorso della modella nella casa del GF vip 5?