Domenica In, Sandra Milo ospite di Mara Venier: “Ci sarà un nuovo amore?”

Una nuova puntata ricca di ospiti è andata in onda ieri per Domenica In: “Ci sarà un nuovo amore?” la domanda di Sandra Milo, che svela una novità.

Una puntata ricca di grandi ospiti quella andata in onda ieri con Domenica In: “Ci sarà un nuovo amore?” ha domandato Sandra Milo all’astrologo Paolo Fox. L’attrice e conduttrice, originaria di Tunisi, è un volto noto del panorama artistico italiano. Con una lunga ed eccezionale carriera alle spalle, Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, è un personaggio molto amato dal pubblico italiano. Ha un profilo Instagram che conta oltre ventimila follower e, alcune settimane fa, ha sorpreso il pubblico con uno scatto incredibile. Nel salotto di Mara Venier, Sandra Milo ha ascoltato le parole di Paolo Fox per poi rivelare una novità riguardo alla sfera sentimentale.

Sandra Milo e l’amore: cos’ha rivelato a Domenica In

L’astrologo Paolo Fox ritiene che sia giunto il tempo di “recuperare i sentimenti”, come ha spiegato a Domenica In. “Ci sarà un nuovo amore?” ha voluto sapere la celebre attrice. La padrona di casa, Mara Venier, le ha allora domandato se è ancora impegnata con Alessandro Rorato. Sandra Milo ha confermato, per poi fare una rivelazione. “Mi ha regalato un nuovo anello, devo dire di valore inferiore all’altro” ha spiegato. Alessandro Rorato si occupa di ristorazione e risiede in Veneto: tra lui e l’attrice ci sono trentasette anni di differenza. Paolo Fox ha poi rassicurato l’attrice, assicurandola che i prossimi mesi saranno positivi in campo sentimentale. Sandra Milo è stata sposata con il Marchese Rodighiero da giovanissima, ma la coppia si separò ottenendo l’annullamento. L’attrice è poi convolata a nozze con Morsi Ergas, produttore. In totale, Sandra Milo si è sposata quattro volte.

La talentuosa Sandra Milo è dotata di un carattere e di un’energia davvero straordinarie. Sempre sincera e sorridente, è molto apprezzata dal pubblico per la sua genuinità e dolcezza. Siete d’accordo anche voi?