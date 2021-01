Il celebre attore è diventato papà: una splendida notizia che ha da pochissimo annunciato.

Una meravigliosa notizia, il celebre attore che ha fatto parte della saga di Harry Potter è diventato papà per la prima volta. L’annuncio è stato da poco rivelato sul suo profilo instagram, in cui ha espresso la gioia per l’arrivo del suo bellissimo bambino, appunto, un maschietto. “Non vedo l’ora di riavervi a casa, è così difficile dovervi lasciare entrambi. Vi amerò per sempre fino all’ultimo respiro”, ha riportato sul suo profilo social. Subito la notizia è rimbalzata agli occhi dei follower, e tantissimi sono stati i messaggi ricevuti. L’attore è amatissimo, in particolare per aver interpretato un ruolo nella famosissima saga di Harry Potter: ma esattamente di chi parliamo? Ve lo sveliamo noi!

E’ diventato papà, l’attore l’ha appena annunciato: splendida notizia

Una notizia che ha mandato fin da subito in visibilio i migliaia di fan dell’amatissima e seguitissima saga Harry Potter. A quanto pare, uno degli attori è diventato papà per la prima volta di un bellissimo bambino. Volete sapete di chi si tratta? Ma Proprio di lui, del celebre Devon Murray, conosciuto per aver interpretato il ruolo di Seamus Finnigan nei famosissimi film citati. Ma prima ancora di interpretare il personaggio che gli ha donato un successo incredibile, aveva già fatto parte di altre pellicole, in This Is My Father, Le ceneri di Angela, e Yesterday’s Children. Devon ha dato l’annuncio della nascita del suo bambino su instagram, manifestando a tutti la gioia per l’avvenimento. “Il 2/01/21 la mia vita è cambiata per sempre. E’ nato il nostro bellissimo bambino. Entrambi stanno benissimo, dopo un lungo travaglio. Ancora non ci credo che è nato il nostro maschietto. Shannon mi ha stupito tantissimo, lei è ora la mia eroina“, ha scritto in didascalia l’attore, fortemente emozionato.

Una notizia meravigliosa, subito i fan dell’amata saga hanno prontamente espresso la gioia per la nascita appena avvenuta, con tantissimi messaggi di congratulazioni. Un post che in poco tempo ha raccolto tantissimi like, e non poteva certamente essere diversamente. Devon Murray ha così ricevuto uno dei doni più belli: la nascita del suo bellissimo bambino.