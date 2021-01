La celebre e splendida Elettra Lamborghini in tutta la sua sincerità: “Non è questione di soldi”, il duro commento condiviso con i fan, cos’ha rivelato.

La bellissima Elettra Lamborghini è un personaggio tra i più amati e seguiti del mondo dello spettacolo: “Non è questione di soldi” il duro commento condiviso con i fan. La celebre cantante, che proprio di recente ha svelato i buoni propositi per il nuovo anno con annesse ‘clamorose’ rivelazioni, è nota per la sua sincerità. Schietta e senza peli sulla lingua, Elettra Lamborghini ha sempre dimostrato di avere un carattere forte ma al contempo dolce. Sposata da qualche mese, l’arista ha un profilo Instagram seguito da oltre sei milioni di follower con cui si relazione spesso, rispondendo a domande o svelando dettagli sulla sua vita. Proprio come accaduto in queste ore, ecco tutti i dettagli.

“Non è questione di soldi”, Elettra Lamborghini mostra il polso ai fan

Spesso la bellissima cantante si cimenta a pubblicare diverse storie tramite il suo profilo Instagram, entrando in contatto con i suoi innumerevoli fan. Talvolta chiede il loro parere o consiglio, come accaduto qualche tempo fa quando ha chiesto loro ‘aiuto’. In queste ore, la bella Elettra ha postato uno scatto in cui mostra il polso, ornato da alcuni tatuaggi. “Questo è il peggiore” ha confessato. “Fatto da una c******a che non so manco come faccia a continuare a fare la tatuatrice” ha aggiunto. “Non è questione di soldi” ha precisato Elettra, spiegando di essersi tatuata anche nel corso dei suoi viaggi da persone sconosciute. “Mi hanno tatuata meglio di chi ha vinto premi e strapremi” ha dichiarato. Pare che la cantante si stia sottoponendo ad alcune sedute per la rimozione di alcuni tatoo: ha spiegato di avere i nomi di molti dei suoi animali che sono morti. “M’è preso male, visto che ho anche il nome del mio maschio tatuato” ha spiegato, aggiungendo di essersi anche un po’ stufata.

Cosa ne pensate della decisione di Elettra?