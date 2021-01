Nel corso della trentunesima puntata del GF Vip, Antonella Elia è entrata in casa e si è scontrata con Andrea: scintille in diretta.

Si è aperto proprio nei migliori dei modi questo 2021 nella casa del GF Vip. Proprio Lunedì 4 Gennaio è andata in onda la prima puntata dell’anno. E, come al solito, è accaduto davvero di tutto. Non facciamo soltanto riferimento alla ‘brutta scoperta’ che, poco prima di entrare in diretta, Alfonso Signorini ha avuto nel camerino. Ma ci riferiamo anche al mega scontro avvenuto tra Antonella Elia e diversi inquilini della casa. A partire, quindi, da Samantha De Grenet, con la quale sembrerebbe che non corra affatto buon sangue. Fino ad Andrea Zelletta. Ebbene si. Dopo il confronto della precedente puntata con la sua fidanzata Natalia Paragoni, l’ex tronista di Uomini e Donne è finito nuovamente al centro dell’attenzione di tutti. E questa volta, però, non in modo del tutto piacevole. ‘Hai qualcosa fra le gambe’, ha detto Antonella Elia al modello pugliese. Ecco, ma perché? Cos’è esattamente successo tra di loro?

Antonella Elia nella casa del GF Vip, scontro con Andrea Zelletta: volano parole durissime

Dopo un confronto piuttosto acceso con Samantha De Grenet, è il turno di Andrea Zelletta ‘scontrarsi’ con Antonella Elia. Sappiamo benissimo che, in tutti questi mesi, l’opinionista no ha mai nascosto le sue opinioni verso diversi inquilini. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata di Lunedì 4 Gennaio, le è stata offerta la possibilità di avere un confronto ‘face to face’ con alcuni di loro. Dopo l’attrice romana, come dicevamo precedentemente, anche l’ex tronista ha parlato con le Elia. E, vi anticipiamo, non è stato affatto un confronto innocuo. In particolare, la simpaticissima Antonella ha ‘rimproverato’ a Zelletta la mancanza di polso all’interno delle dinamiche della casa. E, soprattutto, in merito al presunto tradimento di Natalia Paragoni, sua compagna. ‘In diretta non hai avuto reazioni, poi è una settimana che piangi’, ha iniziato a dire Antonella Elia ad Andrea Zelletta. Immediata è stata la reazione dell’ex tronista. Che, per convalidare la sua tesi, ha spiegato di avere dimostrato carattere soprattutto quando ha preso le difese della sua fidanzata. E l’affetto del pubblico, tra l’altro, glielo sta confermando.

‘Ce l’hai qualcosa tra le gambe e dimostralo’, ha detto Antonella Elia ad Andrea Zelletta, invogliandolo quindi a cacciare il carattere. Da che parte state?