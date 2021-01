Nel corso della trentunesima puntata, Antonella Elia ha fatto irruzione nella casa del GF Vip, ma avete visto la reazione di Tommaso?

Non sapevamo affatto che sarebbe successo. Invece, è capitato. E ci ha lasciato davvero sorpresi a tutti. Proprio nel corso della puntata del GF Vip di Lunedì 4 Gennaio, Antonella Elia ha fatto ‘irruzione’ nella casa. E si è letteralmente scontrata con diversi inquilini. A partire, quindi, da Samantha De Grenet. Fino ad Andrea Zelletta. Ecco, ma in tutto questo: come hanno reagito tutti gli altri? Se nella glass room, quindi, la ‘temutissima’ opinionista ne aveva da dire nei confronti della romana e dell’ex tronista, cosa accadeva nella stanza da letto? Ovviamente, così come noi, anche tutti gli altri inquilini sono rimasti completamente senza parole dinanzi a questo scontro. Uno tra tutti, il simpaticissimo Tommaso Zorzi. Avete notato anche voi la reazione del famoso influencer milanese? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Antonella Elia ‘irrompe’ nella casa del GF Vip: avete visto la reazione di Tommaso?

Senza alcun dubbio, Antonella Elia è stata la protagonista indiscussa della trentunesima puntata del GF Vip. Entrata nella casa di Cinecittà per un durissimo confronto con Samantha De Grenet, l’opinionista ne ha avuto davvero per tutti. Non soltanto, quindi, con Andrea Zelletta, come ampiamente raccontato anche in un nostro recente articolo, ma anche con Cecilia Capriotti e Rosalinda Cannavò. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: qual è stata la reazione degli altri inquilini che, nel frattempo, erano rinchiusi all’interno della stanza da letto? Ebbene, c’è da ammetterlo: c’è chi è rimasto completamente senza parole e chi, invece, sorrideva alle affermazioni di Antonella Elia. E Tommaso, invece? Beh, abbiamo colto alcune sue espressioni davvero memorabili. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Tommaso, quindi, ascoltava con attenzione le parole di Antonella Elia ai suoi compagni di viaggio. Ma non solo. Come confermato dal diretto interessato, l’influencer non ha potuto fare a meno di trattenere il sorriso. ‘Alcune cose che dice mi fanno ridere, perché ha un umorismo che io adoro. Non sarei andato sul peso, ma tutto il resto mi ha fatto ridere’, ha detto Tommaso. Voi avevate notato la sua reazione?