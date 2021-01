Si è acceso un furioso scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet non appena iniziata la diretta del GF VIP: ecco cosa è successo in puntata oggi, 4 gennaio 2021.

Una nuova puntata del Grande Fratello VIP è partita in maniera totalmente esplosiva. La diretta è iniziata con l’entrata nella Casa di Antonella Elisa che ha avuto qualcosina da ridire a Samantha de Grenet. Tra le due non sembra affatto scorrere buon sangue ed è proprio per questo motivo che l’opinionista del reality ha scelto di fare il suo ingresso per qualche minuto. Tra le due donne sono scoppiate scintille: sentite cosa è successo nel dettaglio.

GF VIP, durissimo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet: “Sei ingrassata”

Nelle ultime settimane tra Antonella Elia, opinionista del GF VIP, e Samantha de Grenet, concorrente del reality, sono scoppiate scintille. “Sei un bullo di quartiere” è l’accusa rivolta alla gieffina da parte dell’opinionista una settimana fa. Una precedente discussione è avvenuta a distanza tra le due donne ma la puntata oggi, 4 gennaio 2021, è iniziata con l’ingresso della Elia nella casa per un faccia a faccia con Samantha De Grenet. “Sei la regina dell’arroganza, ma chi ti credi di essere?” sono state le prime parole di Antonella a Samantha. Tra le due sono volate parole davvero durissime: “Sei la principessina, la regina del gorgonzola” ha continuato l’opinionista. I toni si sono alzati non poco ed in maniera piuttosto pesante, in diretta. “Sei un po’ ingrassata” ha detto Antonella alla gieffina, “Ho 20 cm più di te” è stata l’immediata replica della De Grenet.

La lite ha proseguito fino al richiamo di Alfonso Signorini: “Entro dentro io, i concetti li avete espressi. Io trovo che la cosa più stupefacente in questo duello sia riassunto in una battuta ‘Sono 20 cm più alta di te'”, ha scherzato il conduttore.