GF Vip, brutta notizia: la conferma è appena arrivata; ecco cosa accadrà al reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Proseguono le avventure dei vipponi nella casa del GF Vip 5. E, a quanto pare, proseguiranno ancora per un bel po’: il reality, infatti, dovrebbe essere ulteriormente prolungato e potrebbe terminare alla fine di febbraio, anziché l’8. Un prolungamento di cui i concorrenti non sanno ancora nulla: Alfonso Signorini li informerà durante la diretta di questa sera, lunedì 4 gennaio? Staremo a vedere. Ma c’è anche un’altra notizia che sembra essere stata confermata nelle ultime ore, e che non renderà particolarmente felici i telespettatori del reality show. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, brutta notizia: il reality non andrà in onda venerdì, ecco perché

Mancano poche ore ad una nuova, ricchissima, puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui si tratteranno numerosissimi temi, anche perché sarà l’unica diretta di questa settimana! Proprio così, il GF Vip per questa settimana dirà addio al doppio appuntamento. La voce era già nell’aria da qualche giorno, ma secondo quanto riporta Fanpage.it, il reality non andrà in onda venerdì 8 gennaio. Al posto dello show, andrà in onda il finale di stagione della fiction Fratelli Caputo, con Nino Frassica e Cesare Bocci. Questa settimana, quindi, la serie andrà in onda sia di mercoledì, come sempre, che di venerdì: è possibile trovare la conferma anche dando un’occhiata alla guida tv sul sito di Mediaset. Insomma, una piccola pausa per il reality show, che, però, a partire dalla prossima settimana dovrebbe tornare al consueto doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì sera. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per ulteriori cambi di programma.

Anticipazioni GF Vip, puntata del 4 gennaio

Ma cosa accadrà nella puntata in onda questa sera, lunedì 4 gennaio? Di materiale Alfonso Singorini ne ha da vendere! Dalla storia tra Pierpaolo e Giulia, che diventa sempre più intensa, agli ultimi risvolti tra Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia, e ancora Dayane Mello contro tutti. Ci sarà inoltre il tanto atteso verdetto del televoto: chi uscirà dalla casa tra Giacomo Urtis, Mario Ermito, Andrea Zenga e Giulia Salemi? Non ci resta che attendere qualche ora per tutte le novità della casa più spiata della tv!