Appena iniziata la puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha raccontato del ‘brutto colpo’ ricevuto poco prima di iniziare la diretta.

È appena iniziata la trentunesima puntata del GF Vip, eppure Alfonso Signorini ci ha già regalato un annuncio davvero ‘choc’. A distanza di pochissimi giorni dalla puntata di Capodanno che, come già sapevamo, ci ha regalato delle ore ricche di risate, di divertimento e di incredibili performances, il diretto del settimanale ‘Chi’ è al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento del reality. Un appuntamento che, purtroppo, non è iniziato nei migliori dei modi. Soprattutto per il diretto interessato. Che, appena iniziata la diretta, non ha potuto affatto nasconderlo al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Perché, poco prima di iniziare la diretta, il conduttore del GF Vip è stato il protagonista di un vero e proprio ‘brutto colpo’? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio, com’è nostro solito fare. Vi anticipiamo soltanto che non è assolutamente nulla di ‘grave’. Di che cosa parliamo esattamente? Seguiteci, scoprirete ogni cosa!

Alfonso Signorini, ‘brutto colpo’ poco prima di iniziare la diretta del GF Vip: cos’è successo

‘È la nostra prima puntata del 2021’, sono proprio queste le parole che Alfonso Signorini, appena entrato nello studio del GF Vip, ha detto al suo caro pubblico italiano per iniziare la trentunesima puntata del reality. Un momento davvero speciale, da come si può chiaramente comprendere. Ma che immediatamente è stato interrotto da un vero e proprio annuncio ‘choc’. Ecco le parole del direttore del settimanale ‘Chi’ in diretta televisiva: ‘Ve lo confesso: per me, sarà una puntata difficilissima’. Ecco, ma come mai? Siamo abituati a vedere Signorini sempre sorridente e con la battuta pronta, perché adesso dice queste parole? Nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Piuttosto, la colonna portante del reality ha annunciato di avere scoperto, poco prima di entrare in diretta, di essere ingrassato 1 kilo ed ottocento grammi. ‘Sono furibondo: anche i pantaloni non mi stanno giù perché mi si sono allargate le cosce. Una tragedia’, ha detto Alfonso Signorini dinanzi allo stupore di tutti. Insomma, un gran ‘brutto colpo’. Ma perché, caro Alfonso, non segui i nostri consigli per tornare in forma?

Clamoroso colpo di scena

Fino a questo momento, lo sappiamo benissimo, siamo stati abituati ad un doppio appuntamento settimanale del GF Vip. Invece, questa settimana, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che la puntata di Venerdì 8 Gennaio non vada in onda. Si, avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il doppio appuntamento di questa settimana non vada in onda per permettere alla serie televisiva ‘Fratelli Caputo’ di salutare il suo pubblico italiano.

Insomma, un grandissimo colpo di scena. Siete d’accordo?