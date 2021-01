GF VIP, Alfonso Signorini ha appena rivelato un clamoroso retroscena che riguarda Natalia Paragoni: nessuno se l’aspettava.

Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena sta regalando davvero tanto intrattenimento ai telespettatori Mediaset. Questa sera di 4 gennaio 2021 l’atmosfera su Canale 5 è davvero bollente. La diretta del reality è iniziata con un durissimo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet: tra le due donne sono volate parole durissime. Si è parlato del rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prima di passare ad Andrea Zelletta. Il giovane concorrente in settimana ha avuto una piccola crisi riguardo il presunto tradimento della sua fidanzata, Natalia. Signorini ha deciso di parlare con Andrea questa sera: in puntata gli ha rivelato un particolare davvero incredibile.

GF VIP, gesto shock di Natalia Paragoni: l’ha appena annunciato Signorini

Alfonso Signorini ha deciso di chiamare in disparte Andrea Zelletta in puntata, questa sera di 4 gennaio 2021. Il conduttore ha svelato al concorrente che Natalia Paragoni ha deciso di rifiutare l’invito del GF VIP ed ha inviato una diffida al reality. “Questa sera il GF ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere tutte le risposte sui tuoi dubbi. Lei ha rifiutato il nostro invito e questa sera non è voluta venire qui a parlarti. Ti dico un’altra cosa: ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. Una richiesta che noi chiaramente rispettiamo. La richiesta ci ha colto di sorpresa perchè non mi aspettavo una reazione così formale e dura“. Queste sono state le parole del conduttore del Grande Fratello VIP.

Natalia non vuole che si parli del presunto tradimento avvenuto a Capri, secondo quanto raccontato la scorsa settimana da Dayane Mello. Come reagirà Andrea Zelletta al comportamento della sua fidanzata?