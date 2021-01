GF Vip, spiacevole incidente per la mamma di Pierpaolo Pretelli: in diretta televisiva, la donna si mostra proprio così, cos’è successo.

Una cosa è certa: in questa trentunesima puntata del Grande Fratello Vip non sono affatto mancate le emozioni ed, ovviamente, i colpi di scena. Non facciamo riferimento, sia chiaro, soltanto all’annuncio ‘choc’ di Alfonso Signorini appena iniziata la diretta, ma anche al durissimo scontro che Antonella Elia ha avuto sia con Samantha De Grenet che con Andrea Zelletta. Ma credete che sia finita qui? Assolutamente no! Dopo la riflessione che, nel corso della puntata di Capodanno, la mamma di Pierpaolo Pretelli gli ha detto in diretta televisiva, la donna è ritornata nella casa, questa volta ‘fisicamente’, proprio per poter chiarire con il diretto interessato. Pierpaolo, infatti, ci era rimasto particolarmente male alle parole di sua madre. Quindi, era più che normale che i due cercassero di chiarirsi da ‘vicino’. Un momento davvero emozionante, c’è da ammetterlo. Ecco, ma sapete come si è mostrata la donna in diretta televisiva? Non sappiamo esattamente quando è successo, fatto sta che la mamma di Pierpaolo Pretelli è stata la protagonista di uno spiacevole incidente.

GF Vip, spiacevole incidente per la mamma di Pierpaolo Pretelli: i dettagli

Proprio nel corso della trentunesima puntata del GF vip, Pierpaolo Pretelli ha avuto la possibilità di chiarirsi con sua mamma. Ancora prima di affrontare il discorso già anticipato la sera di Capodanno, l’ex velino di Striscia la Notizia non ha potuto fare a meno di notare come si è mostrata sua madre in diretta televisiva. Come esattamente? Beh, purtroppo, la signora è stata costretta a stare seduta per uno spiacevole incidente vissuto qualche tempo fa. Non sappiamo esattamente cosa sia successo e, soprattutto, quando sia successo. Fatto sta che la mamma di Pierpaolo si è presentata nella casa del GF Vip con un piede ingessato. ‘Che hai fatto?’, ha detto l’ex velino appena viste le condizioni di sua mamma. ‘Sono venuta con difficoltà. Ho una frattura alla caviglia, al malleolo. Sono venuta per il bene di mamma’, ha spiegato la mamma di Pierpaolo. Continuando poi a spiegare la sua posizione. E, soprattutto, consigliandogli di contenersi per le persone a lui care che lo guardano da casa.

Auguriamo alla mamma di Pierpaolo Pretelli una pronta guarigione. In bocca al lupo!