Sapevate che Gianni Sperti si è laureato tre anni fa? Vi sveliamo qui il titolo di studio del famoso opinionista di Uomini e Donne.

Volto noto di Canale 5, Gianni Sperti lo ritroviamo tutti i pomeriggi come opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. In coppia con Tina Cipollari, sono loro due a tenere banco in trasmissione creando dibattiti spesso molto accesi con i cavalieri e le dame del programma. Come tutti sapranno, l’ex marito di Paola Barale è stato innanzitutto un ballerino: nato a Manduria in provincia di Taranto nel 1973, fin da giovanissimo studia rock acrobatico per poi, a 16 anni, affacciarsi alla danza classica e moderna. Il suo talento lo porta a diventare molto popolare negli anni Novanta grazie alla sua partecipazione a programmi come ‘La sai l’ultima’ e Buona Domenica, dove tra l’altro conosce quella che poi sarà sua moglie dal 1998 al 2002. Dal 2000 Gianni ricopre il ruolo di opinionista di Uomini e Donne e negli ultimi anni si è anche laureato. Sapete in cosa?

Gianni Sperti laureato: indovinate cosa ha studiato l’ex marito della Barale

Non tutti sanno che Sperti nel 2017 ha conseguito una laurea. Ha infatti terminato in quell’anno il suo percorso di studi si laurea in Economia Aziendale presso l’Università Sapienza di Roma. A questo traguardo, l’ex ballerino volle dedicare un lungo post omaggiando la madre ed il padre, il quale è venuto a mancare proprio pochi giorni fa. “Quando da ragazzo ho deciso di lasciare gli studi per inseguire i miei sogni, la mia passione, “la danza”, non mi avete mai tarpato le ali ma ricordo il vostro dispiacere… giustificato. Ecco, a distanza di anni ho trovato il tempo di studiare, con la forza di volontà che utilizzo per raggiungere tutti i miei obiettivi e sono diventato Dottore in Economia Aziendale”, si legge nel post su Instagram.

Davvero un bellissimo traguardo quello raggiunto da Gianni Sperti che in questo modo ha regalato un’enorme e meritata soddisfazione ai suoi amatissimi genitori.