Giulia De Lellis continua la sua vacanza a St.Moriz: qualche ora fa, l’influencer ha confessato di aver pianto, cos’è successo.

Continua la vacanza di Giulia De Lellis, del suo compagno Carlo e dei suoi amici a St.Moritz. E, con essa, continuano alla grande anche i suoi incredibili racconti sui social. Sappiamo benissimo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sempre molto attiva su Instagram. E, soprattutto, sa sempre come rendere partecipi il suo pubblico di ogni cosa che le accade. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo l’imprevisto accadutole nei giorni scorsi e quel ‘particolare’ dettaglio presente in tutta la casa che non ha potuto fare a meno di notare ai suoi sostenitori, l’influencer romana ha confessato ai suoi sostenitori di aver pianto. Per Giulia, i suoi followers sono come una sorta di seconda famiglia con cui condividere ogni cosa. A partire, quindi, da incredibili novità lavorative. Fino a gioie e dolori. È proprio per questo motivo che questo momento di ‘sfogo’ non poteva non condividerlo con loro. Ecco, ma cos’è successo? Perché, quindi, la De Lellis ha pianto a St.Moritz? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non è successo affatto nulla di grave. Ma, d’altra parte, chi è che non ha avuto una reazione del genere?

Giulia De Lellis a St.Moritz: cos’è successo e perché ha pianto

‘Lo ammetto: ho pianto’, sono proprio queste le parole che Giulia De Lellis scrive a corredo di uno scatto, piuttosto imbronciato, a St.Moritz. Ecco, ma cos’è successo? Perché, come ammesso dalla diretta interessata, l’influencer ha pianto? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non è successo assolutamente nulla di grave. Piuttosto, le lacrime dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono dettate dall’emozione. Si, è proprio così. Come raccontato dalla diretta interessata, ieri pomeriggio ha iniziato a vedere un film. E, dopo averlo terminato, si è emozionata. Su, diteci la verità: chi è che non si è mai emozionata davanti ad un film di amore oppure davvero strappalacrime? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Ed è proprio questo, quindi, che è capitato a Giulia De Lellis. Ha attentamente guardato questo film. E, dopo averlo terminato, non è riuscito affatto a trattenere le lacrime.

‘Finito di vedere ‘After 2′. Lo ammetto: ho pianto’, ha scritto Giulia De Lellis. Chi di voi l’ha visto? Anche voi, così come la bella influencer, avete dato libero sfogo alle vostre emozioni? Senza alcun dubbio, si!

