L’attore di Gomorra, Salvatore Esposito, ha pubblicato uno splendido annuncio sul suo profilo social: ecco le sue parole

Salvatore Esposito è un attore napoletano, nato il 2 febbraio del 1986. È divenuto famoso grazie al ruolo di Gennaro Savastano nella serie televisiva Gomorra, in onda su Sky Atlantic. Dopo il successo avuto con la serie tv, Salvatore ha recitato anche in Fargo e soprattutto al cinema con Lo chiamavano Jeeg Robot, Zeta, Veleno, Spaccapietre e tanti altri ancora. Per lui anche un’apparizione ne L’Immortale, il primo film diretto e interpretato da Marco D’Amore, alias Ciro Di Marzio nella serie televisiva. Salvatore è molto seguito sui social: su Instagram, ad esempio, conta quasi un milione e mezzo di seguaci. L’attore è molto attivo anche su Facebook.

Gomorra, l’annuncio di Salvatore Esposito

Gomorra è la serie televisiva liberamente ispirata al best seller di Roberto Saviano e andata in onda per la prima volta nel 2014 su Sky Italia. La serie, di genere criminale, ha avuto un successo straordinario, sia in Italia che nel mondo. Nel 2014 la serie è stata venduta in più di cinquanta paesi, tra cui Germania, Francia, Scandinavia, Regno Unito, America Latina, Stati Uniti d’America, Israele e Mongolia. Nel giugno del 2015 la distribuzione raggiunge un totale di 113 paesi, mentre nel 2016 la serie è stata venduta in 170 paesi, raggiungendo un successo che andava oltre le aspettative dei registi. I paesi esteri hanno acquistato ovviamente anche i diritti della seconda e terza stagione e sicuramente acquisteranno anche le successive. Ricordiamo che la serie televisiva è giunta alla quarta stagione ed è in cantiere la quinta ed ultima stagione.

Attraverso le sue pagine social, Salvatore Esposito ha fatto uno splendido annuncio: “La terza stagione di Gomorra sta arrivando negli USA. Vi aspettiamo“. Una bellissima notizia anche per il nostro paese. Le produzioni italiane volano anche negli Stati Uniti.