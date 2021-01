L’abbiamo conosciuta nei più importanti programmi accanto ai grandi della tv, ma sapete quanti anni ha Paola Barale? Non lo immaginereste mai.

Chi non la ricorda al fianco del grande Mike Bongiorno nello storico programma ‘La Ruota della Fortuna’? Negli anni Novanta Paola Barale ha conquistato il pubblico che da allora ha continuato a seguirla con grande affetto. Diventata famosa inizialmente grazie alla sua grande somiglianza con la star planetaria Madonna, nel 1989 diventa la valletta di Mike e dal 1996 è tra i conduttori di Buona Domenica insieme a Maurizio Costanzo. Il ’96 però è anche l’anno del debutto di Paola come attrice nella serie televisiva ‘Cascina Vianello’, con i compianti Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Nella carriera della showgirl piemontese anche un Telegatto vinto nel ’99 come personaggio femminile dell’anno. La Barale ha sperimentato anche il cinema: oltre ad un cortometraggio, nel 2008 è co-protagonista del film si Sergio Rubini ‘Colpo d’occhio’ e successivamente lavora in ‘Vorrei vederti ballare’, accanto a Giuliana De Sio. Sempre seguitissima, sul suo profilo Instagram Paola sfoggia una forma davvero eccellente, ma sapete quanti anni ha? Scopriamolo!

Paola Barale, sapere la sua età vi stupirà: ecco quanti anni ha

Nel corso degli anni Duemila Paola Barale ha viaggiato tanto insieme all’ex compagno Raz Degan, incontrato dopo il divorzio nel dall’ex marito Gianni Sperti. Con il ballerino si era incontrata nel 1995, ai tempi in cui conduceva ‘La sai l’ultima’ con Gerry Scotti. I due si erano sposarono nel 1998. La relazione con Raz Degan è durata dal 2002 al finita al 2015, anno in cui partecipa alla quarta edizione del reality show ‘Pechino Express’ su Rai 2 in coppia con Luca Tommassini. Bellissima e giovanile ancora oggi, per Paola Barale il tempo sembra essersi arrestato: non indovinereste mai quanti anni ha. Nata a Fossano nel 1967, la bella showgirl ha 53 anni: non si direbbe affatto, vero? Eppure è proprio così, anche se sembra sempre la ragazza che affiancava Mike Bongiorno nei suoi programmi più famosi.

Complimenti vivissimi alla splendida Paola!