Roberto Maroni ricoverato: l’ex governatore lombardo ha avuto un malore

Roberto Maroni, ex governatore della Regione Lombardia, ha avuto un malore oggi 4 gennaio 2021: il politico italiano è ora ricoverato in ospedale.

E’ appena stato comunicato dall’ANSA: Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, ha avuto un malore. Il politico è ricoverato in osservazione in ospedale a Varese: si trovava a casa sua, a Lozza, quando si è accasciato a terra. Ha sbattuto la testa e si è ferito lievemente. Al momento, si legge sul portale ANSA, è vigile ed è in osservazione all’ospedale di Circolo di Varese per scoprire le cause le malore che lo ha colto nel pomeriggio di oggi, 4 gennaio 2021.

Roberto Maroni è un politico italiano: è stato segretario federale della Lega Nord dal 1 luglio 2012 al 15 dicembre 2013. Maroni è stato Ministro dell’Interno nei governi di Berlusconi e governatore della Regione Lombardia dal 2013 al 2018. Durante la sua presidenza fu varata una riforma della Sanità che unifica gli assessorati regionali di Sanità e Welfare. Si è inoltre fatto promotore del referendum consultivo sull’autonomia svoltasi nel 2017: nel 2018 non si è ripresentato alle elezioni. Il suo posto lo prese l’attuale governatore Attilio Fontana.

Il politico classe ’55 ha avuto un malore in questo pomeriggio di 4 gennaio 2021: era a casa sua quando si è accasciato per terra, battendo la testa. Al momento, si legge sul portale dell’ANSA, è vigile: è stato trattenuto in ospedale, al Circolo di Varese, per accertamenti. Non si conoscono ancora le cause del malore che lo ha colpito oggi. Sul portale ANSA si legge anche che lo scorso 28 dicembre, Maroni ha lanciato un manifesto della sua campagna a sindaco per il 2021.