Talentuoso e straordinario Sergio Castellitto, un attore incredibile e capace di regalare interpretazioni eccezionali: l’emozionante racconto sul suo rapporto con il padre, retroscena toccante.

Un grandissimo attore dotato di un talento davvero immenso: Sergio Castellitto è un volto noto e apprezzatissimo del mondo dello spettacolo. Un interprete straordinario, capace di calarsi in personaggi dal sapore e dalla complessità diversa, regalando sempre grandi emozioni. Felicemente sposato con Margaret Mazzantini, di cui ha rivelato cos’è accaduto la prima volta che si sono visti. La coppia ha quattro figli e ha scelto di dare a tutti come secondo nome “Contento” o “Contenta” basandosi su di un’affascinante filosofia. Un artista davvero incredibile, che ha fatto sognare il pubblico e conquistato la critica. Sergio Castellitto, intervistato alcuni anni fa da Vanity Fair, ha parlato del suo lavoro e della sua vita, raccontando anche del padre: il toccante retroscena.

Sergio Castellitto, il racconto della sua infanzia: il rapporto con il padre

Sulle pagine di Vanity Fair l’attore ha ripercorso la sua vita lavorativa e svelato qualcosa della sua infanzia. Parlando di suo padre, ha svelato l’uomo era di origine molisana, ma si era trasferito nella città di Roma per lavoro. “Con noi aveva un rapporto di amore istintivo: carnale, animalesco, ruvido” ha raccontato. L’attore spiega poi che, essendo l’ultimo figlio, questo rapporto era ‘più felice e struggente con i miei fratelli‘. Sergio Castellitto spiega che l’uomo era molto diverso da lui e, forse, lontano. “Nonostante questo, un qualche talento artistico deve avermelo passato” aggiunge. Il celebre attore, infatti, ha rivelato che suo padre si cimentava spesso a cantare e a disegnare. “Faceva le caricature. Caricature geniali” ha affermato, in merito ai suoi disegni. Caricature dei colleghi, soprattutto, ha dichiarato Sergio Castellitto. “Era il suo modo di prendere in giro gli altri, ma anche di conoscerli e raccontarci il suo punto di vista sul mondo” ha affermato.

Un ricordo davvero profondo, quello fatto dal celebre attore.